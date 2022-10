Laura Bozzo y Niurka Marcos sorprenden al estar de acuerdo sobre Pablo Lyle

Laura Bozzo y Niurka Marcos nunca han tenido problemas para encontrar razones, o más bien excusas, para pelearse entre ellas. Las dos concursantes de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” son de mecha corta y sin filtro.

Sorprendentemente, ambas concuerdan en lo que se refiere al caso del actor mexicano Pablo Lyle, quien tras haber sido encontrado culpable de asesinato en involuntario en Estados Unidos, ahora está en la terrible espera de saber cuánto tiempo deberá estar tras las rejas.

Mientras que la mayoría de los famosos han sido solidarios con Pablo Lyle – en especial los que han trabajado con él en México-, Niurka Marcos se le ha ido con todo desde el principio. En parte porque Juan Ricardo Hernández, la víctima del actor, era cubano como ella. Al conocerse que la sentencia había sido de culpable, la artista expresó:

“La arrogancia… El no aguantar… La ira, el no controlar el carácter, la soberbia. No puedes pelear con la razón. Hay que conectar la razón con tus sentimientos. El señor está pagando nada más lo que hizo”.

https://www.instagram.com/reel/CjrQzh6joPE/