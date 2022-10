Laura Bozzo reflexiona sobre el caso del actor Pablo Lyle

Laura Bozzo es la abogada más famosa de televisión y en esta oportunidad la también conocida ” Señorita Laura” dio su punto de vista en relación al juicio del actor Pablo Lyle tras ser declarado culpable de homicidio involuntario tras golpear y provocar la muerte de un hombre de nacionalidad cubana, llamado Juan Ricardo Hernández.

Laura Bozzo siempre es perseguida por los medios de comunicación para captar las opiniones mas picante de la peruana y en esta oportunidad invitó a todos a la reflexión de los actos lo que puede provocar la ira en un momento determinado y en un minuto cambiar el destino por completo. Asimismo la presentadora se televisión se mostró muy sensible tras el juicio del actor mexicano Pablo Lyle.

Laura Bozzo se muestra sensible ante el juicio de Pablo Lyle

“Lo primero que te debo decir respecto a Pablo Lyle es que me parte el corazón. Me parte el corazón él, su familia, sus hijos. La verdad lamentable, pero esa es una lección de vida para todos porque un instante que uno pierde el control puede destruir tu vida para siempre. Para mí se ha hecho justicia porque el hecho de que alguien te insulte tu no puedes bajar de un carro y golpear a una persona mayor. Para mí el problema más grave de Pablo es el hecho de haberse ido, de haber abandonado el lugar después de haberlo golpeado y ver que el señor caía al suelo, creo que debió quedarse y ver qué era lo que pasaba”, dijo Laura Bozzo.

Laura Bozzo también resaltó que esto sirve de experiencia para ella mismo debido a su explosiva personalidad y la manera que nos comportamos que puede ser perjudicial y en este caso llega a destruir por completo la carrera y la vida de cualquier persona además de destacar que para ella Pablo Lyle tenía un gran futuro en su carrera y vida personal.

Laura Bozzo: ““Para todos es una lección y me incluyo porque yo también tengo un temperamento muy bestia”

“Para todos es una lección y me incluyo porque yo también tengo un temperamento muy bestia. Es una lección de vida para que nos demos cuenta que no podemos perder el control… Pablo tenía un futuro muy grande, una carrera maravillosa, una familia hermosa”, comentó delante de las cámaras del Gordo y la Flaca. Recordemos A finales de octubre se conocerá la sentencia al actor mexicano y este podría pasar entre 9 y 15 años en la prisión.

Laura Bozzo sigue más vigente que nunca en la televisión y es considerada la reina de las redes sociales y cada una de las apariciones de la peruana hace que se encuentre más cerca de su público, ahora decide reflexionar sobre este caso que ha resonado en la opinión pública y decide dar su punto de vista para no repetir errores