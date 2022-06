La Casa de Los Famosos 2: Laura Bozzo afectada tras la salida de Osvaldo Ríos

El séptimo eliminado de La Casa de Los Famosos fue el actor Osvaldo Ríos su rivalidad con Salvador Zerboni hizo que el actor no contara con el respaldo de sus fanáticos y su salida generó muchos comentarios encontrados dentro de la competencia, tanto así, que Laura Bozzo no se encuentra muy contenta tras esta decisión.

Laura Bozzo afectada por actitud del cuarto morado

La guerra de personalidades dentro de la casa ya comenzó y la convivencia se encuentra a flor de piel por el roce de personalidades. A su vez, Osvaldo Ríos salió de la competencia luego de varios conflictos vividos al lado de Salvador Zerboni pero la salida del actor puertorriqueño ha hecho que el cuarto azul se encuentre debilitado y el bando de Laura Bozzo empiece a cobrar fuerza aunque pareciera que Laura no está muy contenta por esta decisión.

Salvador Zerboni fue el tercer salvado de la gala de eliminación y vimos la felicidad del cuarto morado y como Daniella Navarro, Rafael Nieves y Laura Bozzo celebraron el regreso del mexicano a la competencia pero parece que la situación se salió de control y Bozzo decido darle un parado a dicho festejo. “No puedo celebrar cuando hay una persona que también yo le he tomado cariño” comentó Laura Bozzo en relación a la salida de Osvaldo Ríos.

Laura Bozzo incomoda por reacción de Daniella Navarro

Aunque parece que la eliminación de Osvaldo Ríos no fue del agrado de Laura Bozzo debido a que la abogada no compartió la idea de celebración. Por su parte, Daniella Navarro defendió su comportamiento al asegurar que no celebran la salida de Ríos sino la llegada de Zerboni a la competencia. “Jamás celebraré la salida de nadie de esta casa”, comentó Bozzo tras los argumentos recibidos por parte de Navarro.

Laura Bozzo también dejo claro que no le gusta la soberbia y mucho menos los ataques que puedan existir. Todo parece indicar que la convivencia entre Bozzo y Zerboni no está nada bien y el único vínculo que existe ahora en el cuarto morado es la conexión que tiene la presentadora peruana con la actriz venezolana.

Las estrategias dentro de la competencia comienza a realizarse de manera individual y ahora son diez las celebridades que se encuentran dentro de la casa luchando y dando el todo por el todo para poder llegar a la gran final. Asimismo, Osvaldo Ríos se había ganado el respeto dentro de la competencia por su sabiduría y la manera de ver la vida pero ahora parece que se fracturaron los grupos y está comenzando la verdadera competencia. Todo puede suceder en una casa explosiva donde los participantes se encuentran con sed de ganar y ser los vencedores de la competencia más famosa de la televisión hispana.