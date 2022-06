La Casa de Los Famosos 2 : ¿Fue sorpresiva la salida de Osvaldo Ríos?

La Casa de Los Famosos cada vez más se encuentra dividida y el séptimo participante que se despidió de la competencia más famosa de la televisión hispana fue el actor, Osvaldo Ríos, pero ¿Fue sorpresiva su eliminación?

Todo parece indicar que Osvaldo Ríos era el participante que saldría de la casa por la actitud que tuvo durante una semana con Salvador Zerboni y el beso que le dio en la boca al actor mexicano que fue catalogado como “ el beso de la muerte”. Este acto fue la gota que derramó el vaso y demostró realmente que el actor tenía una postura clara y no aceptaba la hipocresía como una opción.

Osvaldo Rios fue el séptimo eliminado de la competencia

Durante la transmisión del programa del 27 de junio cuatro eran las celebridades que se encontrarán en peligro de eliminación, Ivonne Montero fue la primera que regresó a la casa mientras que Rafael Nieves fue el segundo participante salvado de la noche, la tensión se encontraba latente y vimos cómo Salvador Zerboni fue respaldo por el público y así Osvaldo Ríos con un total del 53% de votos en su contra se convirtió en el séptimo participante eliminado de La Casa de los Famosos 2. Por su parte, Ríos agradeció el respaldo del público. “Me siento muy orgulloso de haber representado a mi país, Puerto Rico, con mucha dignidad. A mi gente de Puerto Rico, muchas gracias y un beso inmenso”.

Todo parece indicar que la disputa entre Zerboni y Ríos dio un giro de 180 grados en relación al comportamiento que ha tenido Osvaldo a lo largo de la competencia y luego de una semana de discusión con Salvador Zerboni por las actitudes que ha tenido el mexicano en la competencia, todo parece indicar que esta gran pelea marcó la salida anticipada del actor puertorriqueño por su ataque.

Osvaldo Ríos desato la polémica dentro de La Casa de Los Famosos

Recordemos que Osvaldo Ríos se encontró en medio de la polémica luego de que se dispuso a darle un beso a Salvador Zerboni denominado como “El beso de la muerte”, en ese momento la casa estaba dividida y con mucha tensión por lo que iba a suceder, pero lo más sorprende es el simbolismo de este gesto que es utilizado en la mafia italiana para indicar que la persona está lista para morir.

“Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, le expresó Osvaldo Ríos a Salvador Zerboni después de besarlo en la boca el cual es conocido como “el beso de la muerte” o “el beso de Judas”, es la señal que da el capo de la mafia italiana y significa que un miembro de la familia del crimen ha sido marcado para morir, por lo general, como resultado de alguna traición recibida.