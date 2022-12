Fuerte discusión entre Kimberly Flores y Mariana González que terminó en jaloneo

Kimberly Flores forma parte de la sexta temporada del reality show “Rica, Famosa, Latina” la esposa de Edwin Luna parece que no tiene pelos en la lengua y se defiende ante cualquier ataque y fue lo que hizo con Mariana González en una tremenda discusión que terminó en jalones.

Kimberly Flores es una modelo guatemalteca reconocida por haber participado en la primera edición de La Casa de Los Famosos, en esta temporada su nombre saltó a los principales portales de chismes debido a una crisis matrimonial que estaba viviendo, tanto así, que su esposo Edwin Luna se dirigió hasta la producción del show solicitando la salida de su esposa del reality.

Kimberly Flores se defiende de insultos proporcionados por Mariana González

La sexta temporada del programa de Estrella TV “Rica, Famosa, Latina” busca encender la mecha en cada episodio y en esta oportunidad le tocó a Kimberly Flores de la cual se defendió de los ataques de la conocida Kim Kardashian mexicana, Mariana González, siendo la protagonista de un episodio cargado de gritos que se ha hecho viral en las redes sociales y la situación se transformó en un ring de boxeo.

La gran pelea de mariana !!! 2022-12-15T04:30:07Z

Toda esta situación se originó cuando la novia de Vicente Fernández Jr. comenzó a insultar a Kimberly Flores catalogándola de “Hipócrita”. “Eres muy hipócrita. Siento que quieres todo a la perfección y nadie es perfecto. Siempre quieres ser la mejor mamá, la que yo tengo, cuando todo el mundo sabemos lo que eres. Ya estoy harta, te quieres hacer la santa cuando eres más falsa que un billete de tres dólares”, exclamó Mariana.

Kimberly Flores no se quedó callada y antes escuchar toda clase de insultos, se levantó de de su sitio a encarar a González. En ese momento ambas se tocaron y se produjo una serie de jaloneos hasta caerse y verse en la obligación de ser separadas por sus compañeras y evitar que todo terminara en un terrible desenlace según lo relatado el portal Mag. Asimismo, Flores no perdió la oportunidad para asegurar que su vida es perfecta “Les duele que mi vida sea color de rosa, que sea una princesa que encontró a su príncipe azul, me tienen envidia”, comentó.

Mayeli Alonso y su reciente pelea en “Rica, Famosa, Latina”

Play

😱Mayeli hace la paz con Sandra y EXPLOTA con Marcela😳 | Rica Famosa Latina T6 INCREÍBLE, Mayeli le pide disculpas a Sandra y terminan como amigas, pero con la otra argentina explota y termina todo MAL.

Mayeli Alonso también forma parte de este polémico reality y hemos sido testigo de sus peleas con sisi freitas y sus recientes encontronazos ha sido con Sandra Vidal la cual cuestionó su matrimonio con Lupillo Rivera y su familia a lo que la mexicana salió en defensa como una leona, pese a los gritos e insultos Sandra responde contra una bofetada y Alonso pierde el control de la situación, creando un momento de tensión entre ambas, sin duda la polémica de este reality show sigue vigente donde las verdaderas protagonistas son las “Ricas, Latinas, Famosas”.