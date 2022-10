Alicia Machado criticó a Kimberly Flores en un audio filtrado

Alicia Machado fue la eterna ganadora de la primera edición de La Casa de Los Famosos, la venezolana se coronó como la ganadora absoluta por su irreverente y explosiva personalidad que hizo que siempre la mantuvieran como la favorita de los televidentes pero la exreina de belleza no le agradó el acercamientos de Kimberly Flores con Roberto Romano pese a que la modelo era una mujer casada.

La Casa de Los Famosos es sinónimo de polémica y es por eso que en cada edición siempre descubrimos sentimientos encontrados entre los participantes y fue lo que sucedió con Alicia Machado, Kimberly Flores y Roberto Romano debido al acercamiento del mexicano con ambas artistas. Asimismo, la molestia de Alicia Machado fue en contra Kimberly Flores la cual estaba interesada en Romano, pese a que se encontraba casada con el cantante Edwin Luna.

Alicia Machado critica a Kimberly Flores

Alicia Machado queda al descubierto en un audio que publicó el programa “Chisme no like” donde la venezolana criticó el comportamiento de la modelo guatemalteca debido a que es una persona que desde su percepción debía darse su puesto como una mujer con esposo. Aunque Alicia nunca dijo el nombre de Kimberly pero por las características y descripciones es evidente que se trataba de Flores.

Play

PU%A! ALICIA MACHADO ARREMETE VS KIMBERLY FLORES, AUDIO FILTRADO X PATTI LIMÓN – Chisme No Like La influencer y YouTuber Patti Limón es cuestionada por Jorge Aravena por filtrar el audio donde la ex Miss Universo, Alicia Machado, arremetió duro en contra de Kimberly Flores. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #loviprimeroenchismenolike #pattilimon #aliciamachado #kimberlyflores Membresias de Chisme No Like youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join Para contacto de patrocinadores u otros… 2022-04-19T20:17:02Z

“No puedes ir por la vida hablando de empoderamiento femenino y colgarle mi**** a otra mujer, hay unas que se lo merecen por p***, porque eres una señora casada y tienes tres hijos de padres distintos y tienes un hombre que te quiere y te cuida y vas y te encamas con un compañero una semana antes de entrar a un show, pues qué pena”, es parte de lo que se puede escuchar en el audio revelado.

Kimberly Flores abandonó la competencia por el bienestar de su familia

Recordemos que Kimberly Flores abandonó la competencia luego de que su esposo se lo pidiera por el bienestar de la familia, en medio de una polémica que podía poner en peligro su matrimonio y los rumores de un supuesto coqueteo con Roberto Romano. Fue el propio Edwin Luna quien se presentó en el reality para pedirle a su esposa que se fuera con él porque sus hijos la estaban pasando mal por su ausencia.

Play

Edwin se lleva a Kimberly | La Casa de los Famosos Llegó Edwin Luna por su esposa a La Casa de los Famosos, ¿qué razones le dio a su esposa para que saliera de la competencia? 🤠 ¡Revive los mejores momentos de La Casa de los Famosos en este canal! 😃 Peleas, romances, acuerdos, desacuerdos y todo lo que ha sucedido hasta ahora con los habitantes.… 2021-10-02T00:15:01Z

Alicia Machado durante su estadía dentro de la competencia creó un vínculo muy especial con Roberto Romano tanto así que compartieron la suite presidencial dándose una gran oportunidad en el amor, que solo duró un par de meses debido a que actualmente la actriz se encuentra soltera y enfocada en su carrera. Asimismo, también hizo que todos los rumores se volcaran a Kimberly Flores por ser una mujer casada que se mostró muy coqueta con Romano.