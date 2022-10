Alicia Machado revela el paradero de la actriz Adela Noriega

Alicia Machado dio mucho de que hablar durante su participación dentro de La Casa de Los Famosos y cada se sus conversaciones se encuentran granadas debido a que estaba en contaste monitoreo 24/7 es por eso, que en una íntima conversación habló de su amiga Adela Noriega y dio pista de su paradero.

¿Adela Noriega no regresa a las telenovelas por qué exige mucho?

Adela Noriega se retiró por completo del mundo del entretenimiento y su última novela fue en el año 2008 cuando actuó en “Fuego en la sangre” desde ese momento hasta hoy día se desconoce cuál ha sido el destino de la eterna “Quinceañera” y su vida ha sido un misterio pero Alicia Machado, una de sus amigas más cercanas reveló el verdadero paradero de la actriz.

Alicia Machado era muy cercana a la desaparecida actriz Adela Noriega

Alicia Machado siempre ha sido una mujer real y sin filtro y en una conversación casual dentro del reality La Casa de Los Famosos la exreina de belleza reveló cuál es el verdadero paradero de la actriz mexicana. La conversación quedó grabada y se encuentra actualmente en internet donde aparece Machado conversando con Gaby Spanic y ambas menciona a Noriega.

Alicia Machado habla sobre el paradero de Adela Noriega

Son muchas las teorías sobre el verdadero paradero de Adela Noriega, desde su última aparición en televisión en el 2008 es muy poco el contacto que ha tenido la intérprete con paparazzis pero fue la propia Alicia Machado que reveló donde se encuentra la mexicana y aseguró que la protagoniza de “La esposa virgen” vive en los Estados Unidos y no en México.

Alicia Machado reveló donde vive la actriz Adela Noriega

Alicia Machado reveló en una conversación casual con su colega Gaby Spanic donde se encuentra Adela Noriega, la declaración se dio cuando Gabriela Spanic dijo que lleva varios años sin saber de ella, “De Adela no he sabido nada, desapareció”, por lo que Machado le respondió que ya van varias veces que se la encuentra en Weston. Lo que hace que muchas hipótesis de su paradero sean desmentidas.

Adela Noriega ahora se dedica a la venta y compra de joyas y vive en una lujosa casa en México

Recordemos que en el año 2018 el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que Adela Noriega vivía en la Ciudad de México y que incluso sabía cuál era el edificio donde se encontraba residenciada, asegurando que trabajaba en bienes raíces y además que se mantenía en el anonimato para no se captada por las cámaras “Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces”, declaró. Dentro de la convivencia en el reality de Telemundo los artistas se olvidan que estan siendo grabados y comienzan a revelar secretos que luego son comentados en la opinión pública.