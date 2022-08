Kimberly Flores envuelta en una polémica tras quitar propina a mesero

Kimberly Flores ha decidido estar en boca de todos luego de estar envuelta en una polémica en las redes sociales tras ser capturada cuando le quitó la propina a un mesero en un restaurant hecho que no fue bien visto por sus fanáticos y comenzaron atacar a la modelo guatemalteca.

Kimberly Flores participó en la primera temporada de La Casa de Los Famosos su polémica participación se vio manchada cuando su esposo el cantante mexicano, Edwin Luna, se presentó hasta el programa para pedir a su esposa que abandonara el programa por bienestar de su familia.

¿Por qué Kimberly Flores encendió las redes ?

Kimberly Flores género una gran polémica luego de que publicara un video donde aparece quitándole la propina a un mesero, la modelo bromeaba sobre el hecho y el porqué su esposo dejó una gran cantidad de efectivo por el servicio “¿Dejaste todo eso de propina?”, le preguntó Kimberly a su pareja entre carcajadas, pidió a una de sus amigas, quien también los acompañaba, que regresara la propina.

Este video ya no se encuentra disponible en la cuenta de Kimberly y esta decidió hablar sobre lo sucedido. Además, la guatemalteca resaltó que ese acto no lo hizo con mala intención también reveló que ella trabajó en restaurantes, haciendo la limpieza. “Yo limpiaba baños, no les voy a dar los nombres de restaurantes porque no puedo dar publicidad, pero yo fui mesera”, dijo. “Fui bartender, yo también trabajé de las propinas con un sueldo mínimo y yo lo sé y si aquí hay algunas personas de restaurantes donde yo he estado saben cómo yo me manejo”, explicó.

La modelo también aclaró que ese video fue grabado por su equipo de trabajo que lo hizo para generar contenido en sus redes sociales. “No digan ‘fue grabada, la expusieron’, fue mío, ni siquiera fueron historias, fue un video editado”, aclaró. Toda esta polémica hizo que el hombre de Kimberly estuviera en boca de todos por un acto realizado sin mala intención.

Kimberly Flores y su paso por La Casa de Los Famosos

La participación de Kimberly Flores por el reality de Telemundo no pasó por debajo de la mesa, como lo reseñamos en AhoraMismo la modelo protagonizó uno de los escándalos más sonados de su carrera, su supuesta infidelidad con el actor mexicano Roberto Romano. Por su parte las 50 cámaras y 60 micrófonos de la competencia, captaron más de un acercamiento de los artistas. A Kimberly y a Roberto se los vio abrazados, tomados de la mano, y el momento que este la tomó por la cintura mientras ella se lavaba los dientes.Todo esto hizo que la pareja confirmara que tuvieron que ir a terapia para mantener su relación y sostener su familia por el bien de sus hijos.