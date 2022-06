La Casa de Los Famosos 2: ¿Cómo es la relación entre Ivonne Montero y Laura Bozzo?

La competencia cada vez está más reñida y estamos a cinco semanas para conocer quieres serán los finalistas del reality de Telemundo donde los habitantes se encuentran en una intensa convivencia para llevarse el primer lugar. Hasta ahora son 10 las celebridades que se encuentra dando la batalla para ser el favorito del público, pero ¿Cómo está la relación entre Laura Bozzo e Ivonne Montero?

Tanto Laura Bozzo como Ivonne Montero han demostrado que ambas tienen personalidades diferentes por su parte, la presentadora peruana es una mujer impulsiva y así lo hemos descubierto a lo largo de la competencia. A su vez, la actriz mexicana tiene una personalidad más analítica y reflexiva pero en este punto de la competencia Bozzo no tienen buena relación.

Laura Bozzo protagonizó una fuerte discusión con Natalia Alcocer cuando fue la salida de Luis “Potro” Caballero de la competencia pero esto no sólo quedó ahí, porque en esta fuerte disputa de palabras Ivonne Montero quiso intervenir y la abogada peruana puso en su sitio a la actriz mexicana con adjetivos calificativos muy despectivos que generó tensión dentro de la competencia.

Laura Bozzo cataloga a Ivonne como una participante falsa

Aunque en una oportunidad ambas hicieron un pacto de no agresión para limar asperezas, parece que esto quedó en el olvido y la rivalidad volvió a florecer. Ivonne Montero decide dar un espaldarazo al liderazgo impuesto por Niurka Marcos al nominarla para que saliera de la competencia y no fue del agrado de la presentadora peruana debido a que la tildó de hipócrita por no ser frontal con la vedette cubana.

Ivonne Montero estuvo en peligro de eliminación y al ser la primera participante en ingresar a la competencia, Laura Bozzo comienza atacarla diciéndole “traidora, pero seguimos” haciendo referencia de que sigue en la competencia. Por su parte, Ivonne Montero toma una actitud de ignorarla para no caer en provocaciones, aunque la tensión está cada vez a flor de piel en la competencia más famosa de la televisión hispana.

Los televidentes apoyan a Laura Bozzo

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. “Laura dice tal como son las cosas!!! No miente”, “todos somos Laura en este momento”, “ pues no veo la mentira, Laurita siempre diciendo la verdad” los fanáticos apoyan a la presentadora peruana y ella siempre tiene el respaldo del público por su auténtica personalidad que la ha catalogado como la favorita de la competencia.

Las estrategias dentro de la competencia comienza a realizarse de manera individual y ahora son diez las celebridades que se encuentran dentro de la casa luchando y dando el todo por el todo para poder llegar a la gran final. Asimismo, Osvaldo Ríos se había ganado el respeto dentro de la competencia por su sabiduría y la manera de ver la vida pero ahora parece que se fracturaron los grupos y está comenzando la verdadera competencia. Todo puede suceder en una casa explosiva donde los participantes se encuentran con sed de ganar y ser los vencedores de la competencia más famosa de la televisión hispana.