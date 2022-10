Ivonne Montero le da un piropo “envenenado” a Laura Bozzo

L

a artista mexicana Ivonne Montero se ha convertido en una experta en parecer estar hablando bien de alguien, cuando en el fondo le está lanzando un piropo envenenado. La ganadora de “La Casa de los Famosos” es particularmente afilada cuando se refiere a sus compañeros en el reality de Telemundo.

En una entrevista con AhoraMismo.com, lvonne Montero nos dijo que no había mantenido el contacto con ninguno de los otros concursantes en la segunda temporada del programa. De hecho, sobre el único que tuvo buenas palabras fue Osvaldo Ríos, a quien conocía anteriormente, pero confesó que no se esperaba “la forma en la que muchos actuaron allí”. Por eso no te sorprenderán sus palabras, pero sí que la forma de dar su opinión.

Ivonne Montero confiesa sus errores en “La Casa de los Famosos”

Durante una entrevista en el programa de YouTube del mexicano Yordi Rosado, la artista admitió que durante las primeras semanas en el reality se había equivocado en su comportamiento y como reaccionaba a las cosas.

Al principio “caí en un tú por tu”, recordó, en referencia a esos días en los que peleaba cuando era atacada. Sin embargo, después pensó que “no quería comportarme así, no me gustan ese tipo de actitudes”. Eventualmente, se le ocurrió que podía evitar los choques pidiéndole a los “compañeros con los que no tenía la mejor relación” que no la mencionaran, pero tampoco funcionó, por lo que terminó aislándose.

Laura Bozzo vs Ivonne Montero

Al referirse directamente sobre Laura Bozzo, una de las figuras más polémicas de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, Ivonne Montero comenzó alabándola al decir que la conductora peruana “es una gran estratega”.

“Yo entendí ese juego de ella que es excesivamente ofensiva, no mide sus palabras, pero al mismo tiempo sabe desdoblarse y pedir perdón y se lo crees”, afirmó Montero. Además, aseguró que Bozzo “está acostumbrada a que todo el mundo le rinde pleitesía y ella a dominar y a controlar como si fueramos sus panelistas” en su programa de televisión.

Eventualmente, Ivonne Montero se dio cuenta de que su relación con Laura Bozzo era “tóxica”, pues un día la vanagloriaba y otro la insultaba y trataba de lo peor, en alianza con su “compinche”, la actriz venezolana Daniella Navarro.

¿QUÉ ALBOROTO TRAEN CONMIGO? Cómo les está calandooooo 😂😂😂😂😂🔥🔥🔥 Y SOPORTEEEN VIBORASSSSSS Y DE PRIMERITAAAA #LCDLF2 pic.twitter.com/x3SazW0lYE — ~𝙎𝙩 𝙎𝙤𝙛𝙞 #π ♟❤️‍🔥 (@sofiaa_talks) June 28, 2022

Ivonne Montero afectada por “La Casa de los Famosos”

En la entrevista con Rosado, Ivonne Montero también habló de sus desnudos, sus amores, su carrera y sus planes para el futuro. Se trató de una charla amena, extensa y sin temas prohibidos. Pocas veces hemos visto a esta cantante, bailarina y actriz tan vulnerable. Ni siquiera durante los tres meses que pasó encerrada en el reality de Telemundo.

La artista también habló del “trauma” con el que quedó tras “La Casa de los Famosos” y su actual decisión de abandonar temporalmente la actuación para enfocarse en su carrera musical. La artista ha sacado tres canciones desde que ganó el reality de la cadena Telemundo.