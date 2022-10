Ivonne Montero habla sin tapujos de sus desnudos ¿Cuántas veces ha salido sin ropa?

La actriz mexicana Ivonne Montero se define como una mujer reservada y hasta pudorosa. Es algo que, según la ganadora de “La Casa de los Famosos”, se puede comprobar viendo la ropa que usa cuando no está trabajando.

Sin embargo, ante las cámaras parece no tenerle miedo a nada y más de una vez ha aceptado propuestas para hacer desnudos. En una entrevista en el canal de YouTube del mexicano Yordi Rosado, Ivonne Montero aseguró que volvería a presentarse ante las cámaras como Dios la trajo al mundo. Además, dijo sentirse “muy orgullosa” de sus trabajos sin ropa.

El primer desnudo de Ivonne Montero fue el más atrevido

La artista mexicana contó que la primera vez que hizo cine fue también la primera vez que le tocó hacer una escena sin ropa. Como si eso fuera poco, se trató de una escena sexual entre cuatro personas. Estamos hablando de la película “El tigre de Santa Julia” de 2002.

La artista aseguró que no se había sentido nerviosa en ese primer desnudo “porque tenía sentido con el personaje y la historia”. Sorprendentemente, Ivonne Montero contó que ni ella, ni el actor masculino Miguel Rodarte o sus compañeras Irán Castillo, Isaura Espinoza y Anilú Pardo habían usado nada para proteger sus partes íntimas. Pese a eso, no se acuerda de si hubo roces inadecuados o incómodos. “Estabamos metidos en la escena, la verdad es que no recuerdo bien cómo fue”, confesó.

Aunque ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” también salió desnuda en la cinta “Ladrón que roba a ladrón”, fue ese el de “El tigre de Santa Julia” el que la ayudó a destacarse como una de las actrices más importantes de su generación.

La artista no le contó a sus papás que saldría desnuda en la cinta hasta que ya era demasiado tarde, a pesar de que su mamá le había dado instrucciones claras por si se lo proponían “Tú hazlo hija, pero cóbrales, cobra bien, si quieres hacerlo, hazlo si estás preparada pero cobra bien. Fue mi primera película, así que no cobré tan bien, pero me dio el nombre”, le dijo su progenitora.

Ivonne Montero en Playboy

En 2017, la artista fue la portada de la edición mexicana de la revista Playboy. Ivonne Montero relató cómo se sintió durante la sesión de fotos. “He hecho desnudo en cine, en teatro y en televisión, que se hace más sugerido, con pezoneras y babydoll. No cambia mucho. Obviamente cuando hay un personaje de por medio, estoy mucho más metida en la trama, aunque al final no tengo ninguna barrera“, comentó.

Ivonne Montero la artista es muy diferente de Ivonne la mujer

En su íntima charla con Rosado, Montero se describió como una mujer “muy tímida” y hasta “recatada” en la vida real.

“Soy mucho más pudorosa cuando no existe una cámara o un público enfrente. Cuando salgo, por ejemplo, casi no uso minifaldas ni escotes tan profundos. Pero cuando estoy cantando mi imagen me lo exige” diferenció.

Como prueba basta ver la ropa que usó durante la entrevista y como ha ido vestida a alfombras rojas cuando está con su hija Antonella. No cabe duda de que la cara que ha ofrecido al público durante años es un personaje más y pocos se han dado cuenta. Una prueba más del talento de la artista que más cariño ha generado desde su participación en “La Casa de los Famosos”, el reality de la cadena Telemundo.