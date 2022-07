Atacan a Ivonne Montero por traicionera ¿Será cierto?

Nacho Casano, Lewis Mendoza e Ivonne Montero son los tres nominados del cuarto azul que están en peligro de abandonar la competencia pero como es tradición dentro de la casa se llevó a cabo la última cena tanto Casano como Mendoza aprovecharon la oportunidad para encarar a Montero ¿Qué sucedió?

Toda esta disputa entre estos hábitatantes que se encuentra en peligro de eliminación surgió cuando Lewis Mendoza y Nacho Casano fueron protagonistas de una conversación donde Ivonne Montero aseguró que ellos podrían realizar un trío, esto debido a la gran conexión que existe, aunque pareciera que mantian buena química esto solo se trata de la dinámica de la convivencia.

Lewis Mendoza comenta que Ivonne Montero no tiene dignidad

La situación en la cena se salió de control cuando Lewis Mendoza decidió atacar y encarar a Ivonne Montero tanto fue su encontronazo que aseguró que la actriz mexicana no tiene dignidad. “Todo el mundo está equivocado, de que tú eres una traicionera, de que no tienes palabra, de que no tienes dignidad”. Comentó Lewis sobre los rumores y lo que se comenta de la actitud de Montero con sus compañeros.

Nacho Casano se enfurece por rumores suscitados dentro de la casa

“Que te da derecho de opinar de la sexualidad de alguien más” comentó Casano muy molesto en contra de Montero, todos los rumores de una supuesta relación que gira en torno del actor argentino y el dominicano desató todo un torbellino de pasiones y decidieron ambos enfrentar a Montero para aclarar los orígenes de los comentarios. “Que persona tan baja, tan patética y tan llena de odio” comentó Nacho Casano sobre todo lo que se ha generado dentro de la competencia.

Ivonne Montero se encontró acorralada por Nacho Casano y Lewis Mendoza y esta cena estuvo muy tensa por los ataques que recibió la actriz mexicana. Asimismo, Montero trato de explicar de que ella no es una mujer traicionera pero tanto fue el ambiente de incomodidad que desató muchas opiniones encontradas por parte de los dos habitantes que se encuentran involucrados en el chisme.

Nacho Casano y Lewis Mendoza son muy cercanos en la competencia

Aunque estos chismes comenzaron por la gran cercanía pero sólo existe una buena amistad entre ellos. Sus comentarios son tan abiertos que forman parte de una relación que establecerían dentro de la competencia y también esto puede ser una estrategia para que Lewis se mantenga unido al liderazgo del actor argentino.



La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y así se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.