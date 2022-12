Ivonne Montero sufre accidente: ¿Cómo se encuentra la actriz ?

Ivonne Montero hizo preocupar a sus seguidores luego de publicar una fotografía con un parche en su ojo alertando a todos sus fanáticos. La actriz tuvo un accidente doméstico que la envió al hospital y aquí te contamos cómo se encuentra.

Ivonne Montero es la ganadora de segunda edición de La Casa de Los Famosos y la mexicana ha sabido ganarse el cariño de todos sus fanáticos y a través de su cuenta de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, por eso, en una publicación vimos a la actriz en el hospital y de inmediato se encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Ivonne Montero narra los hechos de su accidente

la imagen en donde solo se ve su cara de dolor y su ojo cubierto puso a sus fans muy preocupados donde pidió que le enviaran sus buenos deseos, lo que hizo también personalidades del mundo del espectáculo como, Maribel Guardia, Mauricio Mancera, Alejandro Nones, entre otros. “Un descuido fatal familia, mándenme sus buenos deseos”, escribió en la publicación.

Montero detalló lo que le ocurrió así como se encuentra su estado de salud luego del aparatoso accidente. “Tuve una sesión de fotos el lunes y para tener unas fotos muy lindas, me gusta utilizar pupilentes de color. Al colocarme el pupilente siento un dolor horripilante y se me hizo rarísimo. Me ardió y me los retiro, los lavo y los enjuago y me pongo gotas y me vuelvo a colocar los lentes”, empezó diciendo.

Ivonne Montero y su estado de salud

Asimismo relató: “justo ahí viene la sorpresa. Yo no tenía visión y eran mis córneas que ya estaban quemadas. Fue falta la sorpresa porque veía sumamente borroso. Solo veía sombras y luz. Me llevaron a un hospital”. La actriz decidió mandarle un mensaje a cargados de gratitud por todo el afecto recibido.

Por los momentos Ivonne se está recuperando y presenta quemaduras en las córneas pero todo va de la mejor manera. Montero explicó y compartió con sus seguidores lo sucedido enviando mensajes que invitan a la reflexión luego del que su accidente fue a causa de los lentes de contacto. A través de sus redes sociales la mexicana siempre busca un espacio de tolerancia y unión dejando a un lado los comentarios negativos.

Ivonne Montero desde el inicio de la competencia mantuvo su norte y esto fue el pase que le valió el título de la ganadora para llevarse el premio en efectivo por el bienestar de su hija. “Cuando estás con un proyecto como este que sabes de qué se trata, el tema convivencia; a mí la verdad el tema convivencia en un principio me costaba trabajo la idea de entrar porque cada quién tiene su personalidad y yo no soy muy sociable que digamos, lo puedo hacer, no me incomoda pero es algo que me conflictúa de cierta manera”, señaló.