Hijo de Osvaldo Ríos y Carmen Dominicci arremete contra la Casa de los Famosos

“Giulliano Ríos, el hijo mayor de Osvaldo Ríos, producto de su matrimonio con la periodista puertorriqueña Carmen Dominicci arremetió contra la producción de La Casa de los Famosos 2, después de que se anunció que su papá era el eliminado de esta semana.

“A todos aquellos que apoyamos a mi padre en este concurso, no solamente de Puerto Rico pero en toda Latinoamérica, atención que nos tenemos que organizar. Como podemos ver, a pesar de que han hecho complot en el cuarto morado, conspiraciones –como lo quieran llamar– en contra de mi padre ya tres veces de parte de Potro, Rafa, Zerboni y la más venenosa de todas, que ha estado orquestando todo esto y todavía no entiendo cómo sigue ahí, Daniella (Navarro), la producción no hace nada, entonces hay que votar por Zerboni”, comenzó compartiendo Giuliano.

Giuliano es el más grande de los cuatro hijos del actor. El joven mandó su mensaje en un video publicado en las cuentas de las redes sociales de su papá. Su cuenta está privada desde hace varios años a recomendación del FBI, después de que desconocidos lo amenazaron de muerte a ñel y a Dominicci en 2014.

Al hablar de su papá y su salida de La Casa de los Famosos 2, Giuliano Ríos continuó: “Él se la ha pasado recuperándose por su condición, manteniéndose activo todo lo que puede, ayudando a los otros hasta cuando no son de su equipo. Pobre él ni sabe que Daniela es la peor de todos e igual se trata de llevar bien con ella.

Siempre dispuesto ya sea en la cocina, con sus consejos, brindando risa, alegría y sabiduría. Entonces hasta sin él saber la cantidad total de las hipocresías que le han hecho de parte de los morados se entera un poquito a través de aquel ángel que fue a gritar a la casa lo que le estaban haciendo […] y él responde finalmente, ¿entonces él es el malo?

Las faltas se le cometieron a él multitud de veces antes de que él respondiera de cualquier manera. Él hasta se ha sustraído de muchos conflictos de la casa en el pasado precisamente para no involucrarse en dramas. Él responde finalmente a una ofensa, ¿y él es el culpable? No. Zerboni se hace la gran víctima cuando hasta los eliminados comentan y los mismos de su cuarto dicen que no le creen el drama, claro lágrimas de cocodrilo…”, dijo.

Aunque no quedó muy claro cuál fue el objetivo de su publicación, queda claro que el hijo de Osvaldo Ríos hace lo que sea por defender a su famoso papá y no es el único de los descendientes de los artistas en La Casa de los Famosos que han salido a la defensa de sus progenitores.

La primera fue Karizma Rivera, la hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, quien apoyó a los fans de la empresaria que decían que ella había sido la primera en salir del reality de Telemundo por “razones ocultas”. Incluso, se llegó a decir que la cadena de televisión había sucumbido a las presiones de la familia Rivera.

Luego fue el turno de Romina Marcos, quien no tomó bien la salida de su mamá Niurka Marcos.