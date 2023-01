Gaby Spanic: así lucía la actriz cuando participó en el Miss Venezuela 1992

Gaby Spanic es una de las actrices venezolanas con mayor reconocimiento en la televisión hispana y desde su participación en el Miss Venezuela 1992 su imagen ha estado vigente en los medios de comunicación especialmente en los melodramas que la han consagrado y han permitido descubrir las distintas facetas de la también cantante.

Gabriela Spanic a través de sus redes sociales comparte cada detalle de su vida con sus seguidores, la actriz de 49 años de edad recientemente ha publicado detalles de su viaje por Europa que ha sorprendido con su belleza y su cuerpazo. Además, de motivar a cada uno de sus seguidores al mostrarse y cada vez más humana y sensible en sus escritos.

Gaby Spanic y su indiscutible belleza de cuando participó en el Miss Venezuela

Gaby Spanic comenzó en el mundo del espectáculo desde muy joven, con tan solo 19 años decidió participar en el concurso Miss Venezuela 1992 portando la banda de Miss Guárico, región donde nació, en el pueblo de Ortiz, recordemos que la eterna “Usurpadora” siempre estuvo interesada en la actuación y participar en el concurso de belleza más importante de su país fue un trampolín que le permitió alcazar sus metas.

Gaby Spanic para ese momento estaba estudiando psicología pero abandonó

su carrera para ingresar al Miss Venezuela y darse a conocer, su indiscutible belleza, talento y personalidad hizo que la venezolana resaltara en el medio para luego emprender su carrera como actriz y ser la principal protagonista de las producciones en Venezuela para luego emprender los proyectos más importante de su carrera.

Gaby Spanic una estrella de la televisión hispana

Gaby Spanic suma 30 años de carrera artista pasando por varias facetas como cantante, empresaria y actriz, en Venezuela fue la principal en el melodrama “Como tú ninguna” para luego personificar el papel de Amaranta en “Todo por tu amor” y hacer el protagónico que le dio la internacionalización y posicionó la imagen de la actriz a nivel mundial “La usurpadora”.

Gaby Spanic también ha estado muy cerca de los reality show, no solo ha participado en La Casa de Los Famosos sino que debutó como participante en el famoso concurso de baile en Hungría Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV2, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa, pero anteriormente participó en el show “Baila si puedes” el cual abandonó argumentado que existía sabotaje. Actualmente la actriz forma parte de la novela “Corazón Guerrero” que trasmite Univision y también en el reality show “Secretos de Villana” donde la venezolana cuenta las mayores anécdotas a lo largo de su interpretaciones de las antagónicas más recordadas de la televisión.