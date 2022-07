Revelan porcentaje de votos ¿Nacho Casano sale de la competencia?

La Casa de Los Famosos 2 deja al descubierto la verdadera personalidad de las celebridades y para esta semana estamos a la expectativa sobre quién será el eliminado entre Ivonne Montero, Lewis Mendoza y Nacho Casano.

Nacho Casano y Lewis Mendoza atacan a Ivonne Montero

La noche del domingo se llevó a cabo la última cena de los habitantes donde también se armó tremendo enfrentamiento cuando Nacho Casano y Lewis Mendoza decidieron enfrentar a Ivonne Montero por todos los comentarios suscitados entorno a la sexualidad de ambos. A su vez, la situación se salió de control cuando Lewis decidió atacar y encarar a Ivonne Montero tanto fue su encontronazo que aseguró que la actriz mexicana no tiene dignidad. “Todo el mundo está equivocado, de que tú eres una traicionera, de que no tienes palabra, de que no tienes dignidad”. Comentó Lewis

“Que te da derecho de opinar de la sexualidad de alguien más” comentó Casano muy molesto en contra de Montero, todos los rumores de una supuesta relación que gira en torno del actor argentino y el dominicano desató todo un torbellino de pasiones y decidieron ambos enfrentar a Montero para aclarar los orígenes de los comentarios. “Que persona tan baja, tan patética y tan llena de odio” comentó Nacho Casano sobre todo lo que se ha generado dentro de la competencia.

Ivonne Montero se mantiene como la favorita de la competencia

Estos ataques suscitados ponen en desventaja tanto a Casano como a Mendoza y beneficia a Ivonne Montero la cual sólo ha tratado de mantener una posición neutra y de esa manera evitar salir de la competencia. Los fanáticos tienen la última palabra y se encuentran votando para salvar a su preferido para que sigan dentro de la competencia.

Nacho Casano podría abandonar la competencia

Según la cuenta de Instagram LCDLF2_vip para el sábado de este fin de semana Lewis aparecía con una ventaja del 43.2%, 32.09% de los votos eran para Ivonne y en la última posición estaba Nacho con 24.69%. Sin embargo, para este lunes, 11 de julio, Ivonne Montero logró posicionarse en el primer lugar con más de la mitad de los votos (51.35%), dejando en segundo lugar a Lewis con 26.79% y a Nacho, nuevamente, hasta el final con 21.86%.

Lewis Mendoza en peligro de eliminación

Si los resultados se mantienen de esa manera, Ivonne Montero continúa siendo la favorita entre los televidentes y se queda una semana a salvo para luchar dentro de la competencia. De esa manera, Nacho Casano sería el noveno eliminado de la competencia, aunque también Lewis no tiene un puesto seguro y los resultados pueden cambiar. Nadie tiene la última palabra y los televidentes pueden seguir votando por su habitante favorito para darle el respaldo y que continúe una semana más luchando dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.