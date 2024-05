¿Cómo hacer tu propia Petunia? Clovis muestra los pasos

Clovis Nienow fue el habitante más creativo dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Una de sus creaciones se llama Petunia, quien era la mascota del Cuarto Tierra. Clovis y sus compañero – Gregorio Pernía, Maripily, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez – crearon a Petunia con varios artículos que encontraron en la casa. Al terminar la bautizaron como Petunia. “Es supremamente sincera, sarcástica e irónica”, dijo Pernía al presentar a Petunia a los televidentes.

Ahora todos los televidentes pueden crear su propia Petunia con las instrucciones que Clovis compartió en Hoy Día. Clovis mostró cómo decorar a su Petunia con un velo largo, le puso lápiz labial, “Obviamente como en [La Casa de los Famosos] no tenía pegamento ni nada, yo utilizaba el labial que se lo robaba a Ariadna o Maripily…que de marcas carísimas me decían y a mí no me importaba pero yo le pintaba su boquita a Petunia”, explica Clovis. “Yo lo hacía con mucho amor”.

A Petunia se la puede decorar con una boa, plumas, flores, pestañas y entre otras cosas. Clovis reveló que hasta se robaba las pestañas postizas de Maripily para decorar a su Petunia.

Clovis dice que Petunia le ayudaba ir a los posicionamientos en La Casa de los Famosos. “A la gente le costaba decir las cosas de frente y entonces yo me llevaba a Petunia y les decía: ‘tú eres falso, hipócrita y si te faltan huevitos pues aquí Petunia tiene muchos para ti”.

Petunia también tenía su pareja llamado Jacinto. Clovis también creo a Jacinto, el único amor verdadero de LCDLF4.

Clovis logró sacar a Petunia y a Jacinto de LCDLF4

Después de concluir la gran final de La Casa de los Famosos, Clovis corrió adentro de la casa para ir por su Petunia y Jacinto. Abajo pueden ver la travesía de Clovis rescatando a adorada Petunia y Jacinto.

Clovis logró entrar a la casa para llevarse a Petunia y Jacinto! 🥹🌎♥️ #LCDLF4 pic.twitter.com/fly7alF6ms — karla (@karlamiyy) May 21, 2024