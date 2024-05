¿Rodrigo Romeh ya es novio de Ariadna Gutiérrez?

Más de uno quiere saber si ya hay romance entre Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez. Ya que Ariadna nunca quiso tener nada con nadie en su paso por La Casa de los Famosos. Pero ellos planearon salir a cenar y a ver si pasaba algo más.

Romeh y Ariadna se conocieron en LCDLF4. El Influencer mexicano anunció la segunda semana que iniciará el reality que le gustaba la ex reina de belleza. Pero ella fue clara con él sobre una relación que apenas había iniciado antes de entrar al reality. Pero eso no fue impedimento para que se convirtieran en grandes amigos y cómplices en el juego. Pero Romeh siempre aprovecho algunos momentos para cortejar a Ariadna y así dejarle saber que no había perdido el interés. Hasta le hizo una cena romántica, pero desafortunadamente fue interrumpida por Lupillo.

Una vez que terminó el show, Romeh se a mantenido en contacto con Ariadna. Ella conoció a la familia de Romeh. También Romeh conoció a la familia de Ariadna, hasta pasó todo un día con la mamá de ella en Miami. Mientras Ariadna se encontraba en Francia cumpliendo un compromiso de trabajo. Sin duda ambos han seguido en contacto desde que terminó La Casa de los Famosos.

Pero lo que muchos quieren saber si ya son novios. Durante una entrevista en vivo con Hoy Día Puerto Rico, las presentadoras y Maripily se conectaron con Romeh y le hicieron la gran pregunta. ¿Todavía estás soltero? A lo que Romeh contestó: “Sí, estoy soltero todavía”. Maripily se alegró ya que ella quiere que Romeh conozca a su hijastra.

No entendí a Mari, pensé que ella estaba bien con Ari, que habrá pasado😂😂💀 #TeamTierra pic.twitter.com/Fmi1iXz7So — ë (@mjspidxy) May 29, 2024

Así es, Romeh sigue soltero. Lo que quiere decir que Maripily todavía tiene la oportunidad de presentarle su hijastra. Pero también quiere decir que todas las interesadas en Romeh, todavía tienen la oportunidad de conquistar el segundo finalista de La Casa de los Famosos 4.