¿Quién es el novio de Ariadna Gutiérrez?

Ariadna Gutiérrez tiene a dos compañeros enamorados en La Casa de los Famosos. El cantante Lupillo Rivera y el modelo Rodrigo Romeh han confesado sus sentimientos hacia ella. Pero ella tiene novio.

Desde que Ariadna entro a la competencia ha sido clara anunciando que tiene novio. ¿Pero quién es él?

A finales del 2023, los medios reportaron que Ariadna confesó que tenía pareja a la revista Aló. Elle dijo que es un empresario y que no tiene nada que ver con el medio. “Sí, tengo pareja, y lo que más me gusta de él es que me brinda la tranquilidad y esa paz emocional que necesito”, reveló Ariadna. “Saber que cuentas con alguien que te apoya, que está enviándote la mejor energía, compartiendo tus sueños y creando sueños juntos. Pienso que eso es lo más importante que tener momentos de felicidad. Es más, la constancia, la compañía y la protección de esa persona”.

Pero no dice su nombre y tampoco a publicado fotos con él en sus redes como lo había hecho en el pasado con sus ex novios. “Los momentos en que compartí mi privacidad no fueron momentos en los que estaba realmente feliz”, aseguró Ariadna. “Simplemente, fue un momento que se me escapó en las redes y mi inexperiencia de no saber llevar mi vida privada de una mejor manera terminó en esa exposición. La verdad no me gusta hablar mucho de mi vida amorosa y de otras personas”.

No se sabe nada de su actual pareja. Por lo que se rumora que podría ser mentira. Hasta existe la teoría que Ariadna dice que tiene novio para mantener a los chicos alejados en La Casa de los Famosos.

Ariadna ha tenido novios famosos

La lista de ex novios de Ariadna incluye a Gianluca Vacchi, Cedric Gervais, Jesse Carrasquedo, Miguel Diazgranados y Ali Jassim, informa Mag.

Gianluca Vacchi es el l empresario y excéntrico italiano tuvo un romance de unos meses con Ariadna Gutiérrez en 2017.

Carlos Miguel Díazgranados es un empresario colombiano que ha destacado en el mundo de los negocios y deportes.

Jesse Carrasquedo es un abogado mexicano radicado en Estados Unidos. Algunos medios aseguran que le regaló una casa en Miami.

Cedric Gervais, ganador de un Grammy, empezó una relación con ella en 2018. Ellos se comprometieron el siguiente año, pero terminaron al poco tiempo.

Ali Jassim es el multimillonario árabe, con quien Ariadna tuvo un noviazgo que acabó a finales de 2020.

Ariadna quiere ser madre

A Ariadna le encantaría casarse y convertirse en madre. “Me gustan los niños y tendría hijos feliz. Me encantaría tener una boda gigante, hacer una fiesta grandísima e invitar a todos mis amigos y toda mi familia para que sea una celebración inolvidable”, contó a la revista Aló.