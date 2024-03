Lupillo le pregunta a Ariadna si le gusta Romeh en LCDLF4

No es secreto que a Lupillo Rivera le gusta Ariadna Gutiérrez. Tampoco es secreto que por un corto tiempo Rodrigo Romeh también había expresado su interés por la modelo colombiana. Hasta parecía que ella también le podía corresponder. Pero ella dejó muy claro que tiene novio desde que entro a La Casa de los Famosos. Así es, ella siempre ha sido clara que tiene novio y por eso no le ha correspondido a Lupillo.

Lupillo ha sido muy atento con ella y hasta la sorprendió con chocolates. Pero está semana le hizo una importante pregunta cuando hablaban sobre los sentimientos hacia Romeh. Parece que la cercanía entre Ariadna y Romeh lo tiene confundido. Lupillo le preguntó a Ariadna sobre Romeh. “Tú lo estas viendo con otros ojos, él es mi hermano, tú lo estás viendo mal…pero él es mi hermano, siempre me apoya y es un gran amigo. Él sabe sus limites también y yo se los he puesto…él ya sabe sin decirle nada. Él te respeta tanto que se ha hecho un para atrás porque te ama y te respeta y te admira. Sin ti el grupo no es nada. Ahí no hay nada, él es mi hermano”.

“Tú lo estás viendo con otros ojos, él es mi hermano, tú lo estás viendo mal” 🙊👸🏻 #LCDLF4 pic.twitter.com/zbVW9RRgGL — nacho con O (@Michelsonfancl) March 28, 2024

Lupillo le pregunta a Ariadna si la incomoda de cómo a trata

En la misma conversación, Lupillo le pregunta si le incomoda la manera que la trata. Ariadna le contestó: “No me molesta pero para mí es muy difícil dar un paso con lo que está pasando, necesito que tú estés enfocado, si yo fuera egoísta me meto contigo, el foco y ya, mi prioridad son ustedes, el cuarto Tierra”.

Lupillo: Te incomoda que yo te trate así como te trato?

Ariadna: No me molesta pero para mí es muy difícil dar un paso con lo que está pasando, necesito que tú estés enfocado, si yo fuera egoísta me meto contigo, el foco y ya, mi prioridad son ustedes, el cuarto tierra🥹 #LCDLF4 pic.twitter.com/ieAAG5a75q — nacho con O (@Michelsonfancl) March 28, 2024

Al final, Lupillo escucha todo lo que le dice Ariadna y está de acuerdo con ella. “Por segunda vez Ari le puso un stop pero como que Lupillo no entiende”, opinó un usuario.