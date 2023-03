Aylín Mujica sintió torturada al salir de La Casa de Los Famosos [ENTREVISTA]

Aylín Mujica fue la eliminada número 11 de La Casa de Los Famosos y, a diferencia de otros de sus compañeros en el reality de la cadena Telemundo, su salida fue precedida por intensas polémicas.

La artista cubana fue la que recibió menos votos para que se quedara del grupo de nominados, conformado por Diego Soldano y Madison Anderson, pero en entrevista con AhoraMismo.com, Mujica aseguró que fue ella quien lo decidió así.

Los problemas de Aylín en LCDLF3

Las incomodidades de la actriz, modelo y bailarina cubana en La Casa comenzaron prácticamente desde el primer momento. En un inicio, la tensión fue provocada por los coqueteos del actor mexicano Arturo Carmona, quien parecía estar atraído por Aylín. Sin embargo, no fue solo ella.

La venezolana Osmariel Villalobos y la mexicana Dania Méndez también recibieron las atenciones de Carmona. Eventualmente Carmona comenzó una relación con la segunda, pero el drama entre ellos dos llevó a Aylín a aceptar “que fue para mejor”. Entre risas aceptó que probablemente se había salvado de un problema mayor.

En cuanto entró a LCDLF3, la artista hizo un pacto con su colega Aleida Ortiz de estar “juntas hasta el final”, pero las cosas se le complicaron cuando se convirtió en líder de La Casa y aunque decidió llevarse a su amiga a la suite del líder, usó el poder de salvar a uno de los nominados para mantener en el reality al Rey Grupero, un creador de contenido mexicano que le había declarado su amor y con quien se había intercambiado algunos besos.

Al final, Aleida fue eliminada y la siguiente semana salió el Rey Grupero. Después le tocó a Samira Jalil y eventualmente Aylín.

“Yo le pedí a Dios que me sacara. Fue mi decisión”,afirmó la artista, quien admitió que sus dos primeras noches fuera de La Casa fueron muy duras, pues “me torturaba a mí misma dándole vueltas a todo en mi cabeza. Me preguntaba si lo pedí muy pronto, si había hecho las cosas bien”.Sin embargo, las aguas de las dudas ya habían comenzado a calmarse, pues recordó qué fue lo que la hizo considerar que había llegado la hora de salir.

“Si me quedaba iba a tener que traicionarme a mí misma, pues como estaban las cosas iba a tener que ser hipócrita y no me gusta. Yo soy una persona que trato siempre de ser fiel a mi corazón y no iba a ser posible”, consideró.

El futuro con Rey Grupero

La relación entre los artistas no pasó de unos besos mientras estaban en LCDLF3, pero ahora que han salido Aylín Mujica se declaró dispuesta a “explorar” una relación con Rey Grupero “sin cámaras”.

“Hay que ver qué va a pasar, pero yo estoy abierta a una relación. Sí, claro”, manifestó. En estos momentos ambos están en la misma ciudad, pero hay una realidad que es que él vive en la Ciudad de México y ella en Miami, además de que en una entrevista con Ahoramismo.com, Rey Grupero declaró que le encantaría tener hijos. A sus 49 años, eso ya no es algo en la mira de Aylín. Para él la solución es “adoptar”.

Le preguntamos a ella al respecto, pero la respuesta no pasó de unas risas.

La vida de Aylín Mujica

Por otro lado está la gran diferencia de la trayectoria. Esta actriz cubana nació el 24 de noviembre de 1974 en La Habana, Cuba. Empezó su carrera artística en su país natal, donde participó en varias telenovelas y series de televisión. En 1997, se trasladó a México para seguir su carrera en la televisión mexicana.

En México, Aylin Mujica ha participado en numerosas telenovelas y programas de televisión, entre los que destacan “Salomé”, “La Casa de la Playa”, “Mar de Amor”, “Una Familia con Suerte”, “Sueño de Amor” y “La Doble Vida de Estela Carrillo”. También ha actuado en algunas películas, como “El Infierno” y “Una Noche en el Viejo México”.

Además de su carrera como actriz, Aylin Mujica ha participado en varios concursos de belleza, incluyendo el certamen Miss Cuba en 1996. También ha sido imagen de varias marcas de productos de belleza y moda, y ha posado para diversas revistas.

En su vida personal, Aylin Mujica ha estado casada dos veces y tiene tres hijos, de los cuales solo la menor Violeta es menor de edad. Es una defensora de los derechos de los animales y apoya diversas causas sociales. En resumen, es una actriz cubana con una larga trayectoria en la televisión mexicana, reconocida por su belleza y talento actoral.

Actualmente es Rocío Jiménez, una veterana trabajadora en un centro nocturno, que tiene la clave para desenredar la trama en “Juego de Mentiras”, la telenovela de las 10 pm de la cadena Telemundo.

