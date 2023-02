Dania Méndez y Aylin Mujica se disputan el amor de Arturo Carmona: trio amoroso

La Casa de Los Famosos 3 cada vez se pone mas buena y comienza a tomar forma la convivencia de los participantes, en esta telenovela de la vida real no puede faltar el amor, y estar tanto tiempo encerrado y con habitantes que están solteros y disponible para que cupido haga de las suyas, cualquier cosa puede suceder es por eso que Dania Mendez y Aylin Mujica se disputan el amor y atención de Arturo Carmona.

Dania dice que le gusta Arturo Carmona | La Casa de los Famosos 3 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. En una conversación con Nicole Chávez, Dania Méndez confiesa que le gusta Arturo Carmona y que le parece muy guapo; pero la frena la sospecha de que Aylín Mujica también siente atracción por él. Mira los episodios completos en nuestra App: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos Nueva… 2023-01-29T20:29:56Z

Hemos sido testigos de cómo el actor mexicano ha tenido coqueteo con Aylin Mujica, la actriz cubana que está dentro de la casa dando lo mejor de sí para no pasar desapercibida y de esa manera no entrar en la línea de fuego de la casa, en un reto muy pasional, los habitantes pidieron que tanto Carmona como Mujica se dieran un beso de telenovela, demostración de amor que traspasó la ficción y se convirtió de la vida real porque vimos hasta lengua y con ello coqueto de su parte.

El beso de Aylín Mujica y Arturo Carmona | La Casa de los Famosos 3 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. ¿Verdad o reto? Durante este juego los habitantes de la Casa de los Famosos 3 revelaron con quiénes les cae mal, pero también hubo momentos sorprendentes como el beso que se dieron Aylín Mujica y Arturo Carmona. Mira los episodios completos en nuestra App: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de… 2023-01-25T20:24:52Z

Aylin Mujica ni muy corta ni perezosa parece que le llama la atención el ex de Alicia Villarreal, al asegurar que se siente atraída por Arturo Carmona y la química que puedan sentir se nota en el aire pero parece que la atención del famoso galán está enfocado ahora en le influencer Dania Mendez y Mujica no se quedó con la espina y le pregunto que era lo que sucedía entre ellos.

Aylin Mujica y Dania Mendez hablan de Arturo Carmona

“¿Hay algo entre tú y Arturo?” le preguntó directamente Aylín a Dania. “No, segura, todavía no, ni va a pasar”, dijo Dania. “Yo no vengo a eso. No se ha dado ni hemos hablado de eso”, aseguró la estrella de televisión. “Es un hombre atractivo, a todas les puede gustar”, comentó Dania sobre el actor mexicano. Parece que Mujica quiere dejar las cosas bien claras “Él coquetea con todo el mundo”, para luego asegurarle a Dania que ella no se enojaría si tuviese un romance con él (Carmona). “No lo hagas por mí ni por nadie. Si a ti te gusta y hay química y pasara algo no te sientas mal conmigo”, le dijo la actriz reconocida por su papel en “La doña”.

¿Quién se queda con Arturo Carmona, Dania Méndez o Aylín Mujica? | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. Aunque aceptó que Arturo Carmona es el tipo de hombre que le gusta, la influencer Dania Méndez le soltó unas cuantas verdades a Nicole Chávez dentro de La Casa de los Famosos 3. Mientras tanto, los conductores de Hoy Día debatieron sobre el triángulo amoroso que existe entre estos tres… 2023-01-27T18:10:00Z

“Sé que eres una mujer muy madura”, le dijo Dania a la actriz de telenovelas. “Lo que menos vamos a hacer dos mujeres es pelear por un hombre a esta edad”, dijo Dania. “A estas alturas del partido, no”, coincidió Aylin. “El se llama Arturo Don Juan”, bromeó Aylín.Eso sí, Dania reconoció: “Estoy bien confundida la verdad. Bien confundida porque obviamente hay un gusto de por medio. Yo voy a seguir jugando este juego del coqueteo. Yo solo me dejo querer. La manzana de la discordia, el galán de telenovela Arturo Carmona”, una conversación muy sincera y de mujer a mujer que reconoce que ambas sienten atracción por el famoso actor mexicano.