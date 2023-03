Rey Grupero : “Salí aterrado de La Casa de Los Famosos” [ENTREVISTA]

El Rey Grupero es en persona así tal cual como se le vio en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. Mitad amable y dulce, una cuarta parte inseguro y una cuarta parte, pero muy poderosa, agresivo y despiadado. Lo bueno es que es totalmente honesto. No hay máscaras.

En una entrevista para AhoraMismo.com, el sexto eliminado de LCDLF3 no tuvo pelos en la lengua para hablar de lo que de verdad siente por Aylín Mujica, cómo fue el reencuentro con otros habitantes que ya se habían ido de La Casa y sus pronósticos sobre quién se quedará con el premio mayor del reality de Telemundo, que asciende a 200.00 dólares.

Entre Luis Alberto y el Rey

Lo primero que queda claro al hablar con el Rey Grupero, es que se trata de un personaje creado para llamar la atención en YouTube y en las redes sociales. Es una especie de alter ego de Luis Alberto Ordaz, un hombre de 36 años (cumple el 1 de mayo), que creció en una familia de clase trabajadora en la ciudad de México. Su meta desde pequeño fue no dejarse pisar y en la adultez canalizó sus inquietudes artísticas en esta figura que se fue haciendo famosa por hacer bromas pesadas y generar pleitos con los famosos.

Su fama trascendió el mundo de los creadores de contenido gracias a un muy sonado romance con la actriz de telenovelas Cynthia Klitbo y se convirtió en una figura internacional durante su polémica participación en LCDLF3.

Play

Cynthia Klitbo y Rey Grupero nos platican cómo, cuándo y dónde inició su romance. | Venga La Alegría ¡Cythia Klitbo y Rey Grupero estuvieron EN EXCLUSIVA en el foro de VLA y nos platicaron cada detalle de su romance! ¿Cómo, cuándo y dónde se flecharon? #VengaLaAlegría #VLA Diviértete en este ambiente familiar junto Patricio Borghetti, Anette Cuburu, Brandon Peniche, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Tabata Jalil, Mariano Sandoval, Kristal Silva, William Valdés, Laura G,… 2020-10-28T18:34:58Z

“Yo entré allí con una estrategia y era la de hacerme notar”, dijo el Rey Grupero a AhoraMismo.com. “Después de la primera nominación me di cuenta de que esa no era por ahí y ajusté mi posición. Las cosas mejoraron, pero obviamente, no fue suficiente”.

El Rey, como le llaman sus compañeros y sus fans, fue eliminado después de que sus compañeros le nominaron para que participara en las votaciones del público sobre quién debía salir del reality. Lo lamentó, principalmente porque se ha separado de dos mujeres que espera que estén por siempre en su vida: la actriz y conductora cubana Aylín Mujica y la reina de belleza puertorriqueña Madison Anderson.

“Son mujeres extraordinarias”, afirmó. En la lista de sus favoritos en La Casa de Los Famosos incluyó a la también actriz y cantante Paty Navidad, “a quien respeto mucho”, a Juan RIvera, a José Rodríguez y, por supuesto , a su compinche Nicole Chávez, quien salió antes que él.

El terror de Rey Grupero

Fue justamente la salida de Nicole Chávez lo que lo hizo reflexionar sobre si estaba actuando correctamente, pues “una cosa es lo que nosotros vemos y sentimos en La Casa y otra lo que está viendo el público”, lo único que le daba señales de si lo estaba haciendo bien era el resultado de las eliminaciones.

Fue entonces cuando le bajó el volumen al Rey, el personaje, y se lo subió a Luis Alberto, el ser humano. “Salí aterrado de La Casa de Los Famosos, pensé que iba a encontrar con un montón de gente listo para lincharme”, manifestó el artista.

De hecho, se sorprendió de tener partidarios entre la audiencia del reality, aunque no fue suficiente como para mantenerlo dentro, pues las votaciones son a favor de quiénes quieren que se queden entre los nominados. Incluso, está agradecido por el cariño que ha recibido desde que regresó “a la vida real”, pero admitió que no lo pensaría dos veces si tuviese oportunidad de regresar y no solo por la experiencia, sino por el amor. Sí, el amor por Aylín Mujica.