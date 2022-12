Aylín Mujica ya sabe qué hará el premio de La Casa de Los Famosos ¿En qué lo gastará?

Aylín Mujica ya sabe qué hará el premio de La Casa de Los Famosos. La artista cubana dijo en entrevista con AhoraMismo.com que cuando aceptó la propuesta de la cadena Telemundo para participar en la tercera temporada de su reality lo hizo pensando en ganar e incluso ya sabe en qué se gastaría los 200.000 dólares que le entrega la cadena al primer lugar.

“Soy una mamá soltera que prácticamente he sacado a mis hijos adelante yo sola, el dinero nunca sobra”, dijo Aylín Mujica al confesar que ya le tiene destino al dinero. Sin embargo, aseguró que no fue lo único que le hizo decir que sí a la tercera temporada de La Casa de Los Famosos.

Aylín Mujica y el premio mayor

La artista cubana es una de las más trabajadores del mundo latino del espectáculo. Si no está haciendo una telenovela o actuando en una obra de teatro o una película, está presentando algún show, conduciendo un programa o representando a alguna marca.

No cabe duda de que Aylín Mujica no para y no es solo porque le “encanta” su trabajo, sino porque no le sobra el dinero. Actualmente, sus dos hijos mayores Mauro y Alejandro ya están grandes y fuera de casa, pero sigue luchando por sacar adelante a su hija Violeta, producto de su matrimonio con el también actor Gabriel Valenzuela.

Además, finalmente logró estabilizar la situación migratoria de su madre, quien ya tiene la residencia estadounidense, después de llegar de Cuba. Aun así, la artista es responsable por todos ellos.

Por eso, su plan para el dinero es, “primero ponerlo para la educación de Violeta. Ella ya sabe lo que quiere estudiar en la universidad y en donde. No es barato, así que quiero ganar para eso. Lo que quede irá para comprarle una casita a mi mamá”, explicó la artista.

“Ella estaba acostumbrada a tener su propio espacio en Cuba y le hace mucha falta la privacidad”, agregó durante la entrevista. Aunque se declaró como una mujer “que no sabe pelear”, sí que conoce bien a lo que va en el reality de Telemundo y no hay duda de que Aylín Mujica usará todas sus herramientas para ganar La Casa de Los Famosos.

El aprendizaje en La Casa de Los Famosos

Muchos de los artistas que han pasado por las experiencias de los realities en los que son grabados las 24 horas aseguran que son personas diferentes al final de su participación. Celebridades respetables como Alicia Machado, quien regresaría a la casa, y Omar Chaparro han asegurado que fueron semanas muy fructíferas en lo personal.

Aylín Mujica piensa que lo que más le costará aprender es la lección del desapego familiar, en especial de su hija. “Ella y yo somos muy unidas, pero tengo que ir aceptando que va a volar del nido en algún momento”, manifestó. Aunque su pequeña menor tiene 12 años, “es una chica que tiene muchos sueños”.

Violeta, por cierto, se quedará con su abuela mientras su mamá esté participando en el reality. Pero fue justamente ella quien le dijo que se animara a vivir la experiencia. “Pienso sacarle lo más que pueda, dure lo que dure, aunque de verdad quiero ganar”, subrayó.