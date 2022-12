Aylín Mujica: “No me negaré a nada en La Casa de Los Famosos” [ENTREVISTA]

Aylín Mujica : “No me negaré a nada en La Casa de Los Famosos”. Con esa poderosa afirmación comenzó la entrevista de AhoraMismo.com con la artista cubana, que fue una de las primeras anunciadas como parte de la tercera temporada del exitoso reality de la cadena Telemundo.

La actriz, bailarina y conductora reveló sus mayores temores y expectativas en relación al tiempo que pasará encerrada en las instalaciones del programa en la Ciudad de México y es que Aylín Mujica tiene más claro que muchos a qué va y todo lo que puede pasar.

El amor en la TV

La estrella cubana tiene una vida llena de amor, principalmente gracias a sus hijos Mauro, Alejandro y Violeta, a quienes ha criado prácticamente sola, y a su madre y hermanos, quienes la han arropado constantemente y le han permitido desarrollar su carrera artística en donde sea necesario.

Sin embargo, como suele pasar con muchas mujeres fuertes, la artista no ha tenido suerte en el amor. Su primer esposo fue el cubano Osamu Menéndez, quien es el padre de su hijo mayor y con quien estuvo casada apenas un año en 1993.

Su segundo matrimonio fue con el productor Alejandro Gaviria, con quien tuvo a Alejandro. Estuvieron casados entre 1998 y 2008. Su hija Violeta de 12 años nació de la relación de Aylín Mujica con el también actor Gabriel Valenzuela, ex novio de la Nuestra Belleza Latina Aleyda Ortíz, con quien apenas estuvo casada dos años, hasta 2014.

“A mí nunca me dieron las cuentas, ni tres, ni siete, ni 21, nunca se me dio. Me casé tres veces, pero nunca se me dio mantener el matrimonio”, contó en su participación en el programa de Univision Radio Montse & Joe. La artista agregó que piensa que Valenzuela se convirtió en su esposo para obtener sus papeles migratorios.

Desde entonces ha tenido otros romances, pero en estos momentos está soltera y la artista está abierta a encontrar el amor en La Casa de Los Famosos. “Yo no me negaré a nada”, afirmó. “No voy con esa intención, pero uno nunca sabe si se va a sentir muy solo, si va a sucumbir a la presión del aislamiento….o si encuentras al amor de tu vida”.

Una experta en reality TV

En los últimos meses, Aylín Mujica ha participado ya en dos realities y el 17 de enero entrará a los estudios de Endemol BoomDog, desde donde se transmite la producción de Telemundo. Ha sido parte del elenco de Top Chef VIP y de Secretos de Villanas, con quien compartió con Gaby Spanic, quien no salió muy contenta de La Casa.

Aylín Mujica en La Casa de Los Famosos

A sus 49 años, la artista cubana ha hecho de todo en la televisión. Su currículum incluye telenovelas como La dueña, Canción de amor, Señora, La heredera, Sin senos no hay paraíso, Niños ricos pobres padres, Aurora, Corazón Valiente, Los Miserables, y más recientemente “La bella y las bestias” y “Como tú no hay dos”.

Aylín Mujica también se ha destacado como conductora. De hecho, tuvo apariciones estables y constantes en Suelta La Sopa, Hoy Día y hasta Al Rojo Vivo.

De hecho, en 2021, fue la co-presentadora de Rodner Figueroa en el fallido esfuerzo de Telemundo de darles su propio programa El Colador.

En pocas palabras, su experiencia es impresionante, pero aun así confesó que tiene “miedo” de lo que puede pasar en La Casa de Los Famosos, porque “nunca he estado en una situación así. Yo no sé ni pelear. Soy de las que me callo y me meto en mí misma”.

Play

Video Video related to aylín mujica: “no me negaré a nada en la casa de los famosos” [entrevista] 2022-12-07T20:35:11-05:00

Para prepararse, dice que practicará con su familia durante las vacaciones de Navidad, que pasarán en una cabaña en el estado de Tennessee. Aunque admitió que más difícil que lidiar con la falta de privacidad y los otros desafíos dentro de la producción, a lo que más le teme es a extrañar a sus hijos, en especial a Violeta que aun vive con ella. Pero para ella es que está haciendo este esfuerzo, así que afirmó: “Voy con todo y voy a ganar”.