Gaby Spanic revela su sufrimiento en Secretos de Villanas- ENTREVISTA

Gaby Spanic lleva un gran dolor en su corazón. No hay dudas de que la actriz venezolana y participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos tiene heridas por dentro que llevan años lastimándola y que ahora está intentando cerrar.

En una entrevista con AhoraMismo.com, la estrella nos contó de su retorno a los programas de reality TV con su nueva serie “Secretos de Villanas” en Canela TV, sus proyectos en las telenovelas y esa tristeza e indignación que la acompañan permanentemente.

Gaby Spanic y su “trauma” en “La Casa de los Famosos”

Mencionarle a Gaby Spanic su experiencia en “La Casa de los Famosos” es convocar gestos de disgusto y malestar a su preciosa cara. “No voy a decir nada más que el público sabe bien lo que pasó”, afirmó. “Yo estoy feliz con la reacción del público. Nada de lo que yo pueda hablar es más contundente que lo que capturaron las cámaras”, explicó.

Obviamente, no es un tema que le agrade y, aunque no ha ido tan lejos como denunciar a la producción de Telemundo o pasar horas hablando mal de sus compañeros, se nota que tiene la experiencia le alimentó el “trauma” que tiene con el trato que le ha dado la prensa, en especial la mexicana, y los “haters” en las redes, entre otros.

“La gente cree que porque una mujer es bonita no puede ser inteligente o buena persona”, lamentó Gaby Spanic. “Creen que uno no es una persona o no tiene corazón, que no le duelen las cosas”.

Los “Secretos de Villanas” de Gaby Spanic

Cuando estaba en “La Casa de los Famosos” la carrera de la actriz venezolana resurgió con su maravillosa interpretación del personaje de Fedora Montelongo en la telenovela de Televisa/Univision “Si nos dejan”.

También formó parte a principios de este año del elenco de “Corazón Guerrero”, la primera telenovela protagonizada por Alejandra Espinoza, que aun no tiene fecha de estreno en Univision.

Además, Gaby Spanic protagonizó con Juan Soler la película “La mejor Navidad”, que se puede ver en Lifetime Latinoamerica.

Pero en nada se ha visto tan auténtica como en el reality “Secretos de Villanas”, donde comparte la cámara con Geraldine Bazán, Sarah Mintz, Cynthia Klitbo, Aylín Mújica, y Sabine Moussier. El reality muestra a estas actrices, algunas legendarias, han sufrido durante décadas delante del ojo público. Desde el primer episodio, que puede verse de forma gratuita en Canela TV.com las actrices revelan algunas de sus más dolorosas historias personales, anécdotas de sus telenovelas y hasta historias de amor que terminaron de la peor manera. Se trata de uno de los programas más auténticos de la televisión.

Gaby Spanic se defiende

En “Secretos de Villanas”, Gaby Spanic se va de viaje con las otras villanas, abre su corazón y cuenta historias increíbles que cambian el punto de vista que muchos tienen sobre ella, pero esa no es la única forma en la que está luchando contra los ataques.

La venezolana demandó al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

“Estoy en paz conmigo misma. Estoy plena y, lo más importante, ya no le tengo miedo a nadie”, subrayó. “Para mí es una manera de luchar por mí, por mi hijo e inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo”.