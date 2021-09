“El Colador”, el nuevo show de Telemundo con Aylín Mújica y Rodner Figueroa

Aylín Mújica y Rodner Figueroa serán los presentadores de “El Colador”, el nuevo show de Telemundo que tiene previsto estrenarse el próximo domingo, 12 de septiembre, a las 10:00 PM, Hora del Este.

“El Colador” mostrará todo lo que suceda detrás de cámaras de la competencia de baile “Así Se Baila” y momentos nunca vistos de “La Casa de los Famosos” en un formato de una hora en vivo de pura diversión.

El nuevo programa también contará con Chano Jurado como “El Espía”, quien traerá divertidos retos e historias de las parejas de baile, además de Alix Aspe de “Latinx Now!”, con acceso detrás de bastidores y entrevistas con los concursantes, presentadores y jurado, entre otros invitados especiales.

Acompaña a @Aylin_Mujica y @RodnerFigueroa en el nuevo Show de @Telemundo “El Colador”. Estreno: domingo 12 Sept. 10pm/9C. Join @Aylin_Mujica y @RodnerFigueroa in @Telemundo’s new Show “El Colador”. Beginning Sunday Sept 12 10pm/9C. pic.twitter.com/FUWwgbyZXS — NBCU Telemundo Public Relations (@TLMDPR) September 2, 2021

“El Colador” es una producción original de Telemundo y será transmitida completamente en vivo durante todos los domingos a las 10:00 PM, Hora del Este.

“A los televidentes les encantará toda la acción y detrás de cámaras que les traerá ‘El Colador’ sobre nuestros emocionantes realities. Estamos muy orgullosos de este formato único de la mano de dos experimentados conductores y un equipo de corresponsales que brindarán acceso exclusivo a todo lo que ocurre detrás de estas competencias, con un toque divertido y lleno de sorpresas”, aseguró Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo.

La audiencia podrá disfrutar de “El Colador” en vivo o ponerse al día a través de la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store o visitando el sitio web oficial de Telemundo.

Esto es lo que necesitas saber sobre los presentadores del nuevo show de Telemundo:

¿Quién es Rodner Figueroa?

Nacido en Venezuela en el año 1972, Rodner Figueroa es uno de los conductores más representativos en el mundo de la televisión y la moda en Estados Unidos y Latinoamérica. En la actualidad, Figueroa es uno de los corresponsales del programa noticioso “Al Rojo Vivo” de Telemundo.

En una reciente publicación en Instagram, Figueroa se pronunció sobre su nuevo reto profesional en Telemundo: “Que alegría poder contarles ya que a partir del 12 de Septiembre nos vamos a acostar justos compartiendo una hora de entretenimiento para reírnos y divertirnos, y cerrar la semana de buen humor y comenzar la semana con el pie derecho. Gracias a todos por su cariño”.

Antes de unirse a Telemundo, la estrella venezolana formó parte del show de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” de la cadena Univisión.

Rodner Figueroa es embajador de importantes fundaciones como “St. Jude”, “BeLive”, “Aid for Aids Foundation”, “Salvadorian American Humanitarian Foundation” y “Friends of the Child with Cancer”.

¿Quién es Aylín Mújica?

Nacida en Cuba en el año 1974, Aylín Mújica es una actriz y presentadora de televisión que ha formado parte de varias producciones de Telemundo como “Marina”, “Aurora”, “Corazón Valiente”, “Top Chef Estrellas” y “Premios Billboard de la Música Latina”.

A lo largo de su carrera artística, Mújica ha sido galardonada con grandes reconocimientos entre los cuales figuran “El Sol de Oro”, “Palmas de Oro”, Quetzal”, “Micrófono de Oro” y “Premios Tu Mundo”.

En la actualidad, la intérprete cubana es una de las presentadoras de “Suelta La Sopa”, uno de los programas de entretenimiento más vistos por la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos.