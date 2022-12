Arturo Carmona ahora vuelve a la palestra pública luego de ser el tercer habitante confirmado para la nueva temporada de La Casa de Los Famosos la cual llegará el 17 de enero a las pantallas de Telemundo, pensar en el actor es recordar su matrimonio al lado de Alicia Villareal y aquí te revelamos el motivo de su separación.

En los inicios de ambos, su noviazgo fue muy comentado por los medios de comunicación y tanto Carmona como Villarreal comenzaron un romance con el paso de los años se casaron y tuvieron una hija de nombre Melani. Arturo Carmona decidió romper el silencio y explicar el motivo de su ruptura con la exvocalista de Grupo Límite.

¿Por qué se divorciaron Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

Parece que la fama de ambos fue el detonante de su separación, Arturo Camona y Alicia Villareal se conocieron en una fiesta en el año 1996 en el que estaba presente la cantante, la cual no era muy conocido por aquel entonces.

Play

Arturo Carmona: ¿Con quién se ha dado los besos mas sabrosos? I Entrevista con Matilde Obregón. El actor y padre de la hija de Alicia Villarreal, Arturo Carmona, tiene en su haber más de 26 telenovelas y casi por igual ha participado también en obras de teatro. Ex futbolista de Tigres, Arturo Carmona ha sido todo un caballero en sus relaciones sentimentales por lo que actrices muy bellas han estado en… 2022-06-10T20:20:05Z

“Pasan los años, uno madura y vas entendiendo cosas. Yo creo que no supomos manejar su fama”, sentenció en una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, “Estábamos muy jóvenes, entonces… Yo estaba profesionalmente jugando futbol y el tema profesional me rebasó. Ojo, no era una competencia, pero el foco público me saca a mí de lo que soy y me lleva a otro rubro”, manifestó. Dejando más que claro que sus problemas fueron debido a que los dos estaban en la cima de su carrera y en diferentes caminos.

La fama fue el detonante de su ruptura

El actor también estuvo entre la espada y la pared debido a que en esa época era futbolista por el equipo Monterrey, reveló que lo regañaban por estar en boca de todos por su relación con Alicia y según esto era una distracción para su carrera. “Me castigaban porque salía en revistas de espectáculos. Me dijeron ‘Tú tienes que salir en revistas de futbol’. En esa época era un tema rústico, vamos a decirlo así, no había un tema más holgado de marketing. La imagen del futbolista era romperte el alma en la cancha, la pasión, la disciplina, nada que te distrajera”, comentó.

Play

¿Arturo Carmona se divorció de Alicia Villarreal por inmadurez? | De Primera Mano Arturo Carmona revela la razón por la cuál él cree que se divorció a los 25 años de la cantante Alicia Villarreal. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión Visita también nuestra… 2019-09-09T21:28:18Z

Arturo Carmona confesó que su divorcio se debió a la mala comunicación y que ningún supo manejar bien la fama “No supimos manejar la fama de ella. Había tantos intereses en ella, entonces pensar en lo mejor algo que la estaba estorbando profesionalmente, hablando de mí, no cabía en ese momento pensar rescatar. Creo que fue un cúmulo de muchas cosas que a mi corta edad no sabía cómo manejar, entre ellas la parte profesional y su fama. Hoy lo platicamos y sabemos que eso fue”, comentó . Además, de tener buena relación con la cantante debido a que tienen una hija en común y siempre han manejado la situación sin caer en conflictos.