Hija del actor Arturo Carmona denuncia que fue víctima de abuso

El actor Arturo Carmona vive un difícil momento en el ámbito personal tras darse a conocer que su hija Melenie Carmona fue víctima de abuso por parte de un familiar hace unos años atrás. La modelo confesó que el incidente ocurrió en noviembre de 2016, pero decidió callarlo hasta la actualidad.

La talentosa mexicana reveló la penosa experiencia que vivió con un sentido testimonio mediante su cuenta oficial en Instagram en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer durante el pasado lunes, 8 de marzo.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eras el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto… Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tu tenías llave y que me fuera a dormir”, manifestó la hija del actor en el primer fragmento de su publicación en la red social.

Melenie Carmona continuó mencionando: “Fue un día cansado para mí, me quedé dormida muy rápido, tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”.

“Estuve encerrada 2 horas, llorando en shock hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas. Le llamé a mis papás histérica, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad”, agregó Carmona en su relato.

La joven admitió que durante muchos años se sintió sola y con sentimiento de culpa por el incidente que involucró a un familiar que consideraba como un “hermano mayor”.

“Tuve que contener mi llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver como todos los que sabían, se les había olvidado lo que pasó, ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador”, aseveró.

Melenie Carmona admitió que el Día Internacional de la Mujer fue el momento propicio para liberarse de la “carga” que sintió a lo largo de varios años por no haber hecho público el abuso que sufrió por parte de su familiar.

“Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años, gracias a ti me di cuenta de que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma y te agradezco la tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”, concluyó Carmona.

Esto es lo que necesitas saber:

Arturo Carmona desconocía el abuso que sufrió su hija

Melenie Carmona expresó que su padre, el actor Arturo Carmona, desconocía que ella fue víctima de abuso por parte de un familiar. En su publicación en la plataforma de Instagram, la modelo aseguró que su padre se enteró de la penosa experiencia hasta la actualidad.

“Mi papá se enteró hasta el día de hoy”, expresó Carmona en su perfil de Instagram.

Con un emotivo y extenso texto, Arturo Carmona le respondió a su hija tras enterarse de lo sucedido: “Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, nunca más mi niña, nunca más”.

Melenie Carmona es hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal

Melenie Carmona de 21 años de edad es fruto del matrimonio del actor Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal. La pareja estuvieron casados por tres años, pero oficializaron su separación en el año 2001.

En la actualidad, Melenie es la única hija de Carmona. Por su parte, Villarreal también es madre de Cruz y Felix, fruto de su matrimonio con el productor musical Cruz Martínez.

En reiteradas ocasiones, Melenie Carmona ha declarado que tanto su madre como Cruz Martínez la han apoyado a lo largo de los momentos más importantes de su vida.

Melenie Carmona es modelo

Melenie Carmona en la actualidad se desempeña como modelo y es representada por Inn Global, una importante compañía de manejo de artistas juveniles en México.

A través de su perfil en Instagram, Carmona suele compartir fotografías de los trabajos editoriales que ha realizado con grandes fotógrafos en tierras aztecas.

