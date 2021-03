Dulce María comparte la primera foto del rostro de su bebita [FOTO]

Dulce María está que no cabe de la felicidad tras compartir la primera fotografía del rostro de su primogénita María Paula, quien nació en el mes de diciembre de 2020, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez.

La cantante mexicana dio a conocer el rostro de su bebé con una emotiva publicación en la plataforma de Instagram en medio de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado lunes, 8 de marzo.

“Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños, porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte”, puntualizó la ex integrante de RBD en su publicación en la red social.

“Deseo para ti y para todas las mujeres que puedan ser libres, que tengas una tribu de mujeres que se abracen, se cuiden y no te traicionen, que encuentres en el camino amigos, maestros y compañeros que te respeten y vean lo fuerte y valiosa que eres y se atrevan a volar contigo”, concluyó Dulce María para referirse a lo que deseaba para su primogénita por el Día Internacional de la Mujer.

En el retrato que compartió en su perfil en Instagram, la también actriz aparece posando muy sonriente mientras carga a su adorable bebita de meses de nacida.

Los usuarios en Instagram no tardaron en reaccionar a la primera fotografía oficial del rostro de la hija de Dulce María: “La bebé más hermosa que han visto mis ojos”, “María Paula es hermosa”, “Ella es linda, es una princesa perfecta”, “Es tan hermosa como su madre”.

Esto es lo que necesitas saber:

¿Cuándo nació la hija de Dulce María?

En horas de la noche del 3 de diciembre de 2020, Dulce María sorprendió a sus miles de fanáticos al anunciar que finalmente había dado a luz a su primogénita, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez. En ese momento, la cantante compartió la noticia mediante una publicación en su cuenta oficial en Instagram.

“Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita, gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebe hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa”, aseguró la intérprete en la plataforma de Instagram.

Dulce María rechazó formar parte del reencuentro de RBD por el bienestar de su embarazo

¿Dulce María participará del reencuentro de RBD? | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. La cantante Dulce María explica las posibilidades de su participación en el reencuentro de los RBD el próximo 4 de octubre, tal como anunció su excompañera Anahí. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/unnuevodia Website: Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook: Facebook.com/UnNuevoDia Twitter: twitter.com/#!/UnNuevoDia SUBSCRIBETE: bit.ly/UnNuevoDiaYT Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento… 2020-09-28T18:11:00Z

En el mes de septiembre de 2020, Dulce María ofreció una entrevista exclusiva al show matutino “Un Nuevo Día” en donde aseguró que no formaría parte del reencuentro de RBD que estaba pautado para mediados del mes de diciembre, esto debido a su avanzado estado de embarazo y al riesgo que significaba la pandemia del COVID-19.

“Yo ahorita por más que quisiera no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro, entonces en estos momentos no porque estoy cercana a parir y luego viene el posparto. Para mí no es un momento para poder entregarme a eso y menos en pandemia que es mucho riesgo”, enfatizó la estrella en la entrevista.

Dulce María y Alfonso “Poncho” Herrera fueron los únicos integrantes de RBD que no formaron parte del reencuentro que se celebró con completo éxito de manera virtual en el mes de diciembre de 2020.

