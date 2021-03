Dulce María revela distanciamiento de sus compañeros de RBD: ¿Por qué? [VIDEO]

Dulce María dio a conocer que actualmente se encuentra distanciada de sus compañeros de RBD, esto tras haberse negado a formar parte del reencuentro de la agrupación con el show “Ser o Parecer” que se celebró en el mes de diciembre de 2020.

En una entrevista exclusiva con el programa de entretenimiento “De Primera Mano”, la cantante mexicana afirmó que no ha hablado con los integrantes de RBD después de que les manifestó su deseo de no participar en el reencuentro de la agrupación mexicana como consecuencia de su embarazo.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido -nada de ellos, no he podido hablar con esta cercanía”, afirmó la también actriz.

¡Dulce María reacciona al contagio COVID de Anahí en reencuentro de RBD! | De Primera Mano'No me hubiera perdonado contagiarme por mi embarazo', #DulceMaría sobre los contagios de #COVID en reencuentro de #RBD No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en… 2021-03-01T21:45:49Z

Dulce María continuó expresando que no se arrepentía de no haber formado parte del show “Ser o Parecer” de RBD, esto debido a que se encontraba en la dulce espera de su primogénita y no quería exponerse a un posible contagio con COVID-19.

“No, definitivamente no, ves que justo era mi miedo, me costó mucho trabajo decir que no por mi embarazo, por la pandemia y ves que Anahí se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, admitió la intérprete de 35 años.

En la actualidad, la estrella mexicana se encuentra completamente enfocada en su faceta como cantante con el lanzamiento de su nuevo tema musical “Nunca” que se posicionó con completo éxito en las plataformas digitales.

Según El Universal, el nuevo tema musical de Dulce María forma parte de un álbum discográfico que tiene previsto tener listo en el primer semestre del presente año. Sin embargo, la cantante no ha profundizado en detalles al respecto.

En el ámbito personal, Dulce María vive un gran momento después de darse a conocer que su primogénita María Paula nació en excelentes condiciones de salud en el mes de diciembre de 2020.

¿Cuándo se celebró el reencuentro de RBD?

Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckermann deleitaron a los fanáticos de RBD con el reencuentro de la agrupación en un show memorable que se celebró de manera virtual en el mes de diciembre de 2020. En ese momento, Dulce María y Alfonso “Poncho” Herrera fueron los únicos integrantes de la agrupación que se ausentaron en el reencuentro por motivos estrictamente personales.

El show virtual “Ser o Parecer” de RBD reunió a 320 mil fanáticos de alrededor de 20 países en una presentación única que logró recaudar alrededor de 11 millones de dólares para los integrantes de la agrupación que formaron parte del espectáculo, según dio a conocer la presentadora de televisión Martha Figueroa.

Los integrantes de RBD habían estado alejado de los escenarios desde la última presentación musical que ofrecieron en el Palacio de los Deportes de Madrid en el mes de diciembre de 2008. Desde entonces, muchos fanáticos de la agrupación estaban muy ilusionados con un posible regreso de la banda a la escena musical.

“Ser o Parecer” de RBD fue uno de los espectáculos musicales que se ofrecieron en el año 2020 de manera virtual como consecuencia de la pandemia del COVID-19, una crisis de salud pública que ha causado estragos a nivel mundial.

RBD ha sido una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música de habla hispana. Pese al éxito que lograron, formalizaron su separación en el año 2008 por el deseo de sus integrantes de iniciar sus carreras artísticas como solistas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram