¿Por qué Alicia Machado se identifica con Ivonne Montero?

La segunda temporada del reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” está que arde, y poco a poco comienzan a vislumbrarse los participantes que tienen más posibilidades de quedarse con el ansiado triunfo. En este contexto, la opinión de la vencedora de la primera temporada del espacio, Alicia Machado, cobra relevancia.

La venezolana no ha podido ocultar su simpatía hacia la actriz mexicana Ivonne Montero, y ha expresado públicamente que le gustaría que ganara. Sin tapujos, Machado ha revelado que se siente identificada con la protagonista de “Anita, no te rajes”, ya que tal como ella, se ha visto enfrentada a ser madre soltera.

“Yo como mami sola ella a mí me gana mucho por eso lado y le deseo mucha suerte a Ivonne y ojalá que se quede, se lo merece por su niña (…) Ya van a la semana 10, en la semana 10 todo el mundo quiere ganar, todos empiezan a perfilarse para esos últimos 5 lugares que vayan a ser los finalistas y ella lo dijo muy claro, a mí no se me hace ni mentirosa ni mucho menos, lo que pasa es que los demás se dieron cuenta que la señora va a jugar y va a jugar a lo que fue: por su niña. Y ojalá que gane porque es una mamá sola que le echa muchas ganas, que lo necesita. Yo sí la voy a apoyar”, expresó Machado cuando la actriz estuvo nominada, pero finalmente logró quedarse en la competencia.

Al igual que Montero, quien es orgullosa madre de Antonella, de 9 años, Machado es madre soltera de Dinorah Valentina, de 14 años, a quien afirma ha dado prioridad en su vida enfocándose en salir adelante para poder darle lo mejor.

Tal parece que la serie de obstáculos que ha tenido que enfrentar Ivonne Montero a lo largo de su vida, también han sensibilizado a Machado. A diferencia de la ex Miss Universo, quien reveló que su hija ha contado con la presencia y el apoyo de su padre biológico, Ivonne Montero nunca tuvo el apoyo del padre de Antonella, el fallecido cantante venezolano Fabio Melanitto, quien al saber que ella estaba embarazada no mostró ningún interés.

“Tuvimos una pequeña discusión en donde él abandona la casa (…) Llegó a casa, hago la prueba de embarazo y sale positiva. Hago la llamada y me dice que no puede hablar conmigo, le digo vas a ser padre, y silencio total. Recuerdo su primera frase fue ¿y lo piensas tener?”, señaló Montero en el segmento La Curva de la Vida, en “La Casa de Los Famosos”.

Luego, Montero se enteraría que su hija tenía una malformación en el corazón. “Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien, pero en el momento que agrandaron la arteria pulmonar, las tres valvulitas, que son esas que abren y cierran, les quedaron cortas, entonces tienen un soplo, tiene un soplo fuerte”, explicó.

En diversas ocasiones Machado ha revelado que antes de entrar a “La Casa de los Famosos” y triunfar, no lo estaba pasando bien y su vida no era de las mejores. Todo esto cambió cuando se ganó el corazón de los televidentes y fue la triunfadora del famoso reality show, lo que le dio un impulso a su carrera y a su vida entera. Todo indica que la venezolana desea lo mismo para Ivonne Montero. ¿Será la próxima vencedora?