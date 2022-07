Ivonne Montero revela dolor por quiebre con su madre

La actriz Ivonne Montero reveló durante su encierro en el reality show “La Casa de los Famosos” que su madre cortó relaciones con ella. La mexicana, de 48 años, lamentó no contar con una red de apoyo familiar para criar a su hija Antonella de 9 años, ya que afirmó que a pesar de tener a su madre con vida y a una hermana, no mantiene relación con ninguna de ellas.

Fue en una cálida conversación con la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo, que Montero entró en confianza y reveló el dolor que lleva en su corazón debido a la lejanía de su madre, con quien afirmó no tiene comunicación hace años.

“Es muy doloroso y cuando no encuentras la vía y la forma de poder sostenerse en una relación así, duele muchísimo. Y también es válido tomar decisiones por salud propia (…) Siempre fui la consentida de mi mamá, por eso es mi dolor tan grande que no la tengo cerca (…) Recuerdo que mi despedida cuando me fui a vivir a Miami fue un “no te me acerques” y me dio la espalda”, recordó Montero tras intentar explicar el por qué su madre se molestó a tal nivel.

“La verdad es que no hay ningún suceso que yo diga ‘es este o es este’, sino que han sido un cúmulo de cositas que han acrecentado y lamentablemente ha costado mucho (…) Mi papá él está con ella, obviamente la cuida a ella, la comprende muchísimo y yo siempre trato como de hablar y tratamos como de volver a unificar esta familia tan pequeñita que tenemos pero de repente cualquier detallito se hace grande y entonces se vuelve a romper la relación”, explicó.

Tras ser consultada por Bozzo si le gustaría reencontrarse con su madre, la actriz no pudo contener las lágrimas. “Sí, por supuesto que me encantaría. De mi parte siempre está la propuesta, de mi parte siempre está abierta esa opción”, señaló.

Por si no bastara con esto, la mexicana señaló que hace años cortó relaciones con su hermana. “Con mi hermana yo tuve un detalle ahí con su esposo y ella lo tomó también a personal, entonces la relación también se quebrantó”, explicó.

La vida le ha puesto algunos obstáculos a Montero, quien anteriormente ha relatado todo lo que ha debido enfrentar como madre soltera, más aún debido a algunos problemas de salud de su hija Antonella, de 9 años, quien nació con un problema al corazón.

“Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien, pero en el momento que agrandaron la arteria pulmonar, las tres valvulitas, que son esas que abren y cierran, les quedaron cortas, entonces tienen un soplo, tiene un soplo fuerte”, relató.

Sin dudas uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar a la actriz ha sido la ocasión en que su hija estuvo muy grave. “Mi nenita se salvó por un milagro, porque a ella le pegó una bacteria de quirófano cuando tuvo su cirugía de corazón (…) estuvo apunto de fallecer” detalló.