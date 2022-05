Tips: Alicia Machado explica cómo encontrar novio en aplicación de citas

Alicia Machado está feliz de la vida. Según reveló en un live que realizó en su cuenta de Instagram, hace cuatro meses está saliendo con un hombre, del cual no quiso revelar más detalles. La ex Miss Universo quiere disfrutar de esta nueva etapa de su vida de manera discreta.

Fue para el día de la Madre que Alicia Machado reveló que se encontraba activa en una aplicación de citas, de la cual es rostro. Aunque la ex Miss Universo, de 46 años, no reveló si conoció a su nuevo amor en la aplicación de citas, sí quiso compartir sus consejos para encontrar novio en las aplicaciones de citas siendo una madre soltera como ella.

El primer consejo de la venezolana fue no profundizar en los problemas que se pueda tener con los hijos al conocer a alguien. “No empieces a descargar los problemas de tus hijos con un hombre, menos en una primera cita. En Chispa el hombre ya sabe que eres una madre soltera, si lo tienes en tu perfil, entonces él sabe dónde va. Sé tú misma, y deja que lo demás venga después”, explicó en entrevista con el diario La Opinión.

El segundo consejo que dio Machado se basa en preocuparse por tener una buena imagen, algo que muchas madres solteras dejan de hacer por falta de tiempo. “Ponte linda y en plan de conquistar. Eres madre y eres una mujer digna de una relación, no hay excusa para no verte guapa cuando salgas a una cita”, recalcó.

La triunfadora de la primera temporada del reality show “La Casa de los Famosos”, se refirió también a su hija Dinorah Valentina, quien con trece años poco a poco comienza a hacer su propia vida, lo que le indica a ella como madre soltera que también debe rehacer su vida amorosa.

“Yo tengo una hija de 13 años y quiero la oportunidad de rehacer mi vida romántica. Me encantan las aplicaciones de citas, en especial Chispa, porque puedo encontrarme con compañeros que comparten mis valores y cultura. Cómo latina no es fácil encontrar pareja con hijos porque ellos son toda tu vida. En estos últimos 13 años mi hija me ha visto en solo dos relaciones y siempre conservando cierta distancia. Sin embargo, tampoco me quiero quedar sola porque se que ella algún día tendrá su propia familia”, explicó.

Esta semana Machado hizo noticia no solo por revelar que tiene pareja, sino también por el consejo que le mandó a Ivonne Montero en su encierro en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. La venezolana no pudo guardar silencio frente a la actitud condescendiente de Montero con su ex, Eduardo Rodríguez, quien a su vez ha demostrado interés en la actriz Daniela Navarro.

“Ivonne tiene que empoderarse. Mamita, cuando un hombre le manda dos o tres señales que ya no quiere con usted, usted en regia, en divina dese la vuelta y déjeselo a la otra, ¡que le aproveche y ya”, le aconsejó.