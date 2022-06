Fotos: Así celebró Alicia Machado cumpleaños de su hija

Para Alicia Machado la maternidad es su prioridad, así lo ha revelado en diversas entrevistas donde también ha expresado la dicha que siente de tener en su vida a su única hija: Dinorah Valentina, quien acaba de cumplir 14 años. La triunfadora de La Casa de los Famosos (Telemundo) festejó de una manera muy tierna a su hija en el día de su cumpleaños.

“Eres mi razón y mi fuerza, mi más grande tesoro. Te amo hija mía. Aquí estaré siempre a tu lado para cuidarte y apoyarte. ¡Feliz Cumpleaños mi niña #Dinorah! I love you mi amor. A Esta ahora ya estabas en mis brazos 14 primaveras atrás, y feliz y bendecida de Ser Tú Mamá”, le escribió en una publicación que compartió con sus más de 1.9 millones de seguidores de Instagram.

En las imágenes se ven diversos momentos de su hija y de ambas compartiendo felices, donde se aprecia el fuerte vínculo que poseen. En la última foto se ve a la niña cuando era pequeña luciendo la corona y lazo de Miss Universo. “¡Qué lindas!, bendiciones para Dinorah y que Dios la cuide y la acompañe siempre”, “Happy birthday 14 Dinorah, que todos tu sueños se hagan realidad, pásala genial disfruta cada momento te mando un gran abrazo”, y “Feliz cumpleaños a esa muñeca Dinorah”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Machado.

Para Alicia Machado el lazo con su hija es tan fuerte que lo ha priorizado incluso sobre su vida en pareja. En una entrevista con diario La opinión, la venezolana, de 46 años, confesó que solo le ha presentado dos parejas a su hija, y que recién ahora que ella está más grande está más dispuesta a tener una relación amorosa.

“Mi hija tiene prioridad sobre mi vida como mujer. Ahora mi hija está más grande entonces me siento más cómoda conociendo a alguien nuevo (…) Como latina no es fácil encontrar pareja teniendo hijos, porque ellos son toda tu vida. Ser madre y buscar una pareja públicamente es bastante complicado porque como artistas no podemos conocer muchas personas de otro ambiente y tenemos limitaciones”, señaló en esa ocasión.

Y todo indica que Machado no tardó mucho en poder concretar su deseo, puesto que recientemente confesó en un live de Instagram que lleva más de cuatro meses saliendo con un hombre que no pertenece al medio artístico.

“Tengo ahorita más de cuatro meses saliendo con una persona, un señor, un tipo. Yo salgo con un señor que nadie sabe quién es, ni van a saber quien es, ni es problema de ustedes, lo siento”, señaló.