Alicia Machado afirma que aún le tiene cariño a Gaby Spanic ¿Volverán a ser amigas?

Alicia Machado llegó enfundada en un traje blanco de dos piezas y detalles dorados a su anunciada visita al nuevo programa de conversación de Telemundo “La Mesa Caliente”. La ex Miss Universo enfrentó todos los temas que le tocaron, incluso respondió tras ser consultada sobre Gaby Spanic, de quien se enemistó públicamente tras su paso por el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”.

El pleito entre ambas venezolanas comenzó cuando Spanic desconoció ser amiga de Machado, lo que decepcionó a la ex Miss Universo. “¡Más falsa que pistola de mariachi es lo que eres!”, le gritó Machado a la actriz en plena grabación del famoso reality, tras un desencuentro por la convivencia en el lugar, dejando claro que la negación de su amistad no había pasado desapercibida para ella.

MIRA AQUÍ EL DESENCUENTRO QUE TUVO ALICIA MACHADO Y GABY SPANIC EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Más tarde, Spanic afirmó haber sido maltratada por Machado. “Ella no solo me maltrató a mí, sino también a mi hijo Gabriel, de 13 años”, denunció Spanic en ese entonces, avivando las diferencias entre ambas.

Actualmente, Gaby Spanic ha estado envuelta en una polémica con el conductor Gustavo Adolfo Infante, a quien acusó de difamación hace casi 12 años y recientemente logró que la justicia dictara medidas de protección a favor de ella y de su hijo para evitar que el comunicador se refiera públicamente a ellos.

Cuando Myrka Dellanos le preguntó a Alicia Machado sobre su ex amiga, la venezolana dejó claro que sigue estimando a quien diera vida a “La Usurpadora” y, contrario a lo que muchos hubieran pensado, afirmó que seguía teniendo sentimientos de amistad hacia ella.

“Mira, yo en el fondo por mi hija, por el respeto a la amistad que yo sí le tuve a ella y que yo sí siento por ella y sigo sintiendo mis sentimientos de amistad hacia ella, sigue estando ahí para ella. Como yo fui su amiga, para mi donde siempre la protegía, hablaba bien de ella, la he apoyado siempre por la misma razón, y creo que es esa misma razón que ella tiene que analizar y entender por qué tiene que superar muchas cosas”, señaló Machado.

De acuerdo a la ex reina de belleza, el odio que tiene la actriz en su interior la está cegando. “Tiene mucho odio y eso no la deja ver lo maravillosa que es y no la deja ver el cariño sincero que personas tenemos por ella, porque ella no es una mala persona“, señaló categórica.

Muchos interpretaron las palabras de Machado como una puerta abierta a retomar en algún momento la amistad que tuvieron. Ahora faltaría ver qué piensa Spanic al respecto.