Alicia Machado se confiesa abrumada por el éxito ¿Está realmente feliz?

Durante su participación en el programa “La Mesa Caliente” (Telemundo), Alicia Machado lanzó una confesión que sorprendió a todo el mundo. La ex reina de belleza reveló que el éxito obtenido tras su triunfo en el reality show “La Casa de los Famosos” la ha complicado y ha llegado a sentirse abrumada.

“Mira, han sido (meses) bien complicados, porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito a veces puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe”, explicó la venezolana, de 45 años.

De acuerdo a las palabras de Machado, la responsabilidad que conlleva el haberse ganado el apoyo del público no es menor. “Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Yo no lo planee y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas“, señaló al analizar lo sucedido durante los meses en que permaneció encerrada en la famosa casa de Telemundo.

“Ese es mi éxito y a eso es lo que me he tenido que reflexionar, y a entender eso. Ahora para mí, no significa solo que me hayan dado la oportunidad de ganar y me gané un dinero y de seguir haciendo mi carrera artística que me encanta, si no que ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que seguir siendo buena gente”, manifestó sobre el deber ser que enfrenta ahora.

MIRA AQUÍ SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA LA MESA CALIENTE

Y es que para la ex Miss Universo para seguir siendo buena gente se debe resguardar de las malas vibras. “A veces te toca aislarte un poco porque sí, hay mucha maldad. Y a veces uno no va por la vida con esa bandera. Yo, en lo personal, a veces me siento un poco cansada porque me ha tocado defenderme todos estos años que llevo de carrera. Siempre me he estado defendiendo porque mi carácter es así. Pero ahora estoy más relajada porque como ya me conocen como soy, estoy un poquito más relajada”, expresó.

Sin dudas, el paso de la venezolana por La Casa de los Famosos le trajo un verdadero renacer a su carrera. Además de estar presentando con gran éxito su obra “Yo si soy arrecha”, se ha transformado en un rostro muy requerido en eventos y programas televisivos.

Los más de 12 kilos que perdió tras sus meses de encierro le han permitido volver a lucir como toda una Miss Universo, quien a sus 45 años se encarga de enviar alentadores mensajes de empoderamiento femenino a su público y de dedicarse en cuerpo y alma a su adorada hija Dinorah valentina, de 13 años.