¿Kelly Clarkson estaba borracha durante el directo de “The Voice”?

Ayer fue la primera gala de los shows en vivo en The Voice de la temporada 19, y eso significó que muchas travesuras podían ocurrir en tiempo real mientras se transmitía el programa. Cerca del comienzo del programa, los espectadores recurrieron a Twitter para preguntar si los coaches habían estado bebiendo antes del programa.

En un momento durante el episodio, Kelly Clarkson dijo que Blake Shelton “bebe a veces” después de preguntarle a una concursante si se había decidido por la música country. Clarkson respondió que la cantante había estado tocando country desde The Blinds.

La mayoría de los tweets estaban dirigidos a Kelly, pero otros parecían cuestionar si todos en el programa habían estado bebiendo.

Muchos tweets preguntaban si los entrenadores estaban ebrios al comienzo del programa.

Is everybody on #TheVoice drunk?

Una persona tuiteó: “¿Están todos borrachos en #TheVoice?” mientras otro preguntaba, “mis padres están viendo The Voice y los jueces parecen borrachos, no sé ¿por qué? hahaha”

my parents are watching the voice and the judges seem drunk idk why? lmao

— Lyle GRENADE! (@pernamentloser) December 1, 2020