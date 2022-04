Karol G estrena el video musical “Provenza” (+MÍRALO AQUÍ)

Luego de impactar a cientos de miles de personas el pasado fin de semana, presentándose por primera vez en el festival Coachella, Karol G lanza su nuevo sencillo, “Provenza”. Uniéndose una vez más a Ovy On The Drums, la cantautora multi-platino presenta sonidos innovadores que exploran las fusiones entre ritmos tropicales, afro-beats y melodías del reggaeton, que forman lo que se convertirá en el próximo éxito del verano. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

“Provenza” es una canción que representa una nueva libertad; un lugar que invita a retomar viejos tiempos y a revivir aquellos recuerdos inolvidables desde una mentalidad pacífica, llena de inclusión, amor y de buenas vibras. Karol G transmite en su nuevo video musical, el cual fue dirigido por Pedro Artola, un sentimiento que demuestra la importancia de encontrar un estado mental de paz, aquel que atrae una vida próspera, con buena compañía y tiempos mejores. Las imágenes del video fueron captadas en Lanzarote, una de las islas Canarias conocida por su exotico panorama volcánico, su clima caluroso y sus playas paradisíacas.

Siendo su primer sencillo oficial del año, es indudable que Karol G impactará rápidamente a sus millones de fanáticos alrededor del mundo y consecuentemente recaudará nuevos hitos para su carrera. Tan solo ayer la artista fue la maxima ganadora de la noche y recibió un total de seis premios en los Latin American Music Awards de las siguientes categorías: Artista del Año, Álbum del Año con ‘KG0516’, Artista Favorita, Artista Favorito – Urbano, Álbum Favorito – Urbano con ‘KG0516’ y Colaboración del Año con “El Makinon”. Asimismo, el pasado fin de semana marco un antes y después en el escenario del icónico festival Coachella, donde estará presentándose por segunda vez este próximo domingo 24 de abril en el escenario principal del festival.

Mira aquí el video oficial del nuevo tema musical de Karol G, “Provenza”

KAROL G – PROVENZA (Official Video)

Connect with KAROL G on socials:
Instagram: instagram.com/karolg/
Twitter: twitter.com/karolg
Facebook: facebook.com/KarolGOficial
TikTok: tiktok.com/@karolg

Karol G: Lo que debes saber de la cantante colombiana

Reconocida internacionalmente como la artista femenina más destacada del momento, Karol G se ha convertido no solo en un ícono de la cultura pop, sino también en una potencia importante e influyente en la música latina a nivel mundial.

La estrella colombiana ha colaborado con artistas notables como Anuel, Bad Bunny, J Balvin, Luis Fonsi, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Quavo, The Jonas Brothers y muchos más. Es la cantautora de los mayores éxitos de la música latina, incluida “Tusa” con Nicki Minaj, que se convirtió en la canción latina número 1 del 2020, después de mantenerse al frente de todas las listas mundiales.

Karol G es ganadora de un Latin GRAMMY y una multitud de otros premios, incluidas 50 certificaciones Diamond de la RIAA en los Estados Unidos. Con tantos logros indispensables, la superestrella ha hecho una transición fluida a los mercados internacionales, rompiendo las barreras del idioma y desmantelando los estereotipos. Cerrando el 2020, fue proclamada la artista latina #1 en el mundo por segundo año consecutivo por Billboard. Karol G es una de las artistas femeninas que más vende, con más de 20 mil millones de reproducciones en todo el mundo y más de 80 millones de seguidores en las redes sociales.