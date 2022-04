¿Dónde ver el nuevo show de entrevistas de Jorge Ramos?

ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, anunció hoy el estreno de “Algo personal con Jorge Ramos”, un nuevo programa de entrevistas a celebridades bajo la conducción de Jorge Ramos, periodista ganador de premios Emmy® y autor de bestsellers.

Como parte del canal de streaming de “Noticias Univision 24/7”, “Algo personal con Jorge Ramos” se estrenará exclusivamente en ViX este domingo, 24 de abril a las 10:00 PM Hora del Este y estará disponible “On Demand” en Estados Unidos y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, excepto México. El programa, que permitirá a los televidentes ver un lado diferente y más personal del prestigioso presentador de noticias, es el primero en streaming de Jorge Ramos.

“Algo personal con Jorge Ramos” presenta entrevistas a fondo con algunas de las más conocidas celebridades y notables personalidades hispanohablantes en una serie de conversaciones, como nunca se ha visto. Explora la vida de personajes fascinantes, quienes dejan ver sus aspectos más privados y personales, desde su éxito y remordimientos, hasta sus esperanzas y temores, incluso sus secretos mejor guardados.

“Para mí este es un reto nuevo y bienvenido. Tras pasar la mayor parte de mi carrera hablando con presidentes y políticos, esta es una gran oportunidad de hablar sin prisa con escritores y artistas sobre sus motivaciones más profundas. Es algo realmente personal, para ellos y para mí”, dijo Jorge Ramos. “Me encanta la oportunidad de llegar, por medio de ViX, a una audiencia completamente nueva en Estados Unidos y Latinoamérica. Después de más de 40 años como periodista, este es un cambio emocionante para mí. La gente todavía no me ha visto así”, agregó.

El primer invitado del programa es el celebrado actor, cómico y cineasta Eugenio Derbez, quien participó en la película “CODA”, que ganó el Óscar este año. En la primera temporada también se presentarán conversaciones íntimas con celebridades de renombre internacional, entre ellas Alejandro Sanz, Carlos Vives, Isabel Allende,Javier “Chicharito” Hernández, Joan Manuel Serrat, Mario Vargas Llosa y Sebastián Yatra, además del grupo musical Maná.

“Jorge realmente es un ícono de la cultura latina y un periodista de primera, y es un honor para nosotros darle la bienvenida a la familia de ViX y ofrecer su primer programa en streaming exclusivamente en nuestro nivel gratuito de video on demand con publicidad”, comentó Pierluigi Gazzolo, President of TelevisaUnivision and Chief Transformation Officer. “Ningún otro lugar, excepto ViX, puede ser el destino de excelentes narraciones en nuestro idioma, que cumplen con nuestra misión de conectarnos con las comunidades hispanohablantes en todo el mundo”.

¿Qué es la plataforma de ViX?

ViX es el primer servicio de streaming global a gran escala que presta servicios para el mundo hispanohablante exclusivamente.

Propiedad de TelevisaUnivision, ViX celebra las culturas latinas y los narradores de lengua española con 50.000 horas de contenido de un nivel sin precedente, gratuito y premium pago, en diversos géneros, con películas, series cómicas y dramáticas, novelas y programación infantil, además de noticias y deportes en vivo.

Aprovechando más de 300.000 horas de la videoteca de contenido y la robusta librería de propiedad intelectual de Televisa para ofrecer algo sin par. El nuevo servicio completo de streaming global destaca el mejor entretenimiento en español y cruza barreras y genera alegría con su contenido sin igual. ViX incluye un nivel gratis con publicidad (AVOD) de marca ViX y una opción premium con suscripción (SVOD) de marca ViX+.

¿Cómo suscribirse a ViX?

A partir de hoy, ViX está disponible gratis en Apple iOS y tvOS, celulares Android y Android TV, dispositivos OS, Amazon Fire TV, dispositivos Roku, televisores inteligentes Samsung y vía web en vix.com.

El nivel gratuito de video on demand con publicidad (AVOD) está disponible en todas las principales plataformas móviles, televisores conectados y vía web en vix.com. ViX es un servicio de dos niveles en una sola aplicación, compuesto por un producto gratuito AVOD, lanzado este 31 de marzo de 2022, y una opción con suscripción (SVOD), ViX+, que se lanzará en el segundo semestre de 2022 con 10.000 horas adicionales en su primer año.