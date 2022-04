Karol G honra a los latinos en Coachella [VIDEO]

La superestrella global Karol G entregó un impactante espectáculo el pasado fin de semana en el festival de música y artes de Coachella.

Siendo su primera vez presentándose en el icónico festival, la cantante y ganadora del premio Latin GRAMMY® añadió un gran nuevo hito para su carrera, entregando todo su talento y participando en el escenario principal a la par de artistas como Billie Eilish, Daniel Caesar, Doja Cat, Harry Styles, Lil’ Baby, Megan Thee Stallion, Swedish House Mafia, The Weeknd y más.

La audiencia le dio una cálida bienvenida a Karol G expresando una energía eufórica y bailando al ritmo de cada una de sus canciones. Contando con una producción de alta magnitud que estuvo llena de colores, espectáculos de luces y coreografías deslumbrantes, la artista no solo logró elevar la energía del festival, sino también logró conectarse íntimamente con cada uno de los presentes. El escenario entregó una experiencia inmersiva donde los fanáticos fueron transportados hacia las calles de un barrio latino, que fue creado con la intención de rendir homenaje a la cultura latina y que estuvo acompañado de una banda musical con instrumentos típicos de la música latina.

Durante su show, Karol G realizó un viaje a través de algunos de los éxitos más grandes, como “El Makinón”, “Mi Cama”, “Bichota” y “Ahora Me Llama”. Al igual que, “El Barco” y “200 Copas”. Como parte de su tributo a la cultura hispana, también presentó un cautivante medley de algunos de los clásicos más icónicos de la música latina incluyendo “La Bamba”, “Como La Flor”, “Maria”, “Macarena”, “La Vida Es Un Carnaval”, “Gasolina”, “Hips Don’t Lie”, “Despacito” y “Mi Gente”. Elevando la energía a un nivel más trascendental sorprendió a todos contando con Tiësto para cantar “Don’t Be Shy” y luego invitó al escenario a la artista multiplatino, Becky G para cantar su más reciente colaboración, “MAMIII”. Finalmente, culminó su show con broche de oro, presentando su éxito mundial, “Tusa”.

Indudablemente, la participación de Karol G en el festival de Coachella representa un hito sumamente importante para su carrera, que demuestra su crecimiento artístico. Además, a través de su presentación la artista entregó un mensaje inspiracional que celebró a los latinos y logró unir a toda la audiencia internacional en un mismo sentimiento acabando con las diferencias culturales y de lenguaje. Mientras tanto, Karol G continúa preparándose para continuar su participación en el festival con una segunda presentación que tendrá lugar el próximo domingo 24 de abril.

El Festival de Música y Arte de Coachella, conocido por ser uno de los festivales más importantes a nivel mundial, contó con una digna representación de la cultura latina con las memorables presentaciones de artistas como Karol G, Anitta, Grupo Firme y Banda MS.

Miles de personas se darán cita en dos fines de semana cargados de presentaciones musicales e interesantes exhibiciones de arte en el Festival de Coachella 2022 que se celebra en la ciudad de Indio, California.

Mira aquí el video de Karol G interpretando temas musicales icónicos de la música latina