Sirey Morán habla de su nuevo proyecto junto a Jomari Goyso [ENTREVISTA]

“Lo más ViXto” es el nombre del nuevo show de Sirey Morán y Jomari Goyso para la plataforma de streaming ViX. Los fanáticos de Morán y Goyso deben suscribirse a ViX para disfrutar de manera gratuita de cada uno de los episodios del novedoso show.

“Lo más ViXto” es un show en formato de magacín que mostrará a los usuarios todas las producciones que tienen la posibilidad de ver a través de la plataforma de ViX.

En cada uno de los episodios de “Lo más ViXto”, los usuarios conocerán más detalles sobre los nuevos programas y contenido que se ofrecerá en ViX, y también disfrutarán de avances exclusivos de populares series, películas, telenovelas y especiales que estarán disponibles en el servicio de streaming.

Sirey Morán nos brindó detalles de su nuevo proyecto

En una entrevista exclusiva con nuestro editor Juan Espinoza, Sirey Morán brindó un abreboca a todos sus fanáticos de lo que podrán disfrutar en “Lo más ViXto”, su nuevo show en formato de magacín para la plataforma de ViX.

En su nuevo reto profesional, Morán comparte la conducción con Jomari Goyso, quien fungió como juez en la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, en donde resultó ganadora la joven hondureña.

Durante la conversación, la conductora de televisión también conversó sobre lo difícil que ha sido para ella materializar cada uno de sus logros profesionales. Sin embargo, ella enfatizó que con mucho trabajo y perseverancia, cualquier persona puede lograr todo lo que se proponga.

PREGUNTA: Asumes un nuevo reto profesional de la mano de TelevisaUnivision con el show “Lo Más ViXto” para la plataforma de ViX. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto, qué pueden esperar tus fanáticos en esta plataforma.

SIREY MORÁN: “Estoy súper feliz de ser parte de Univision ahora con ese proyecto como bien lo mencionabas, ‘Lo Más ViXto’ junto con Jomari Goyso, él que fue mi juez ahora es mi compañero en este programa. Es una experiencia muy bonita y estoy feliz de poder decirle a la gente que está disponible esta app que se llama ViX que la pueden bajar en cualquier dispositivo y que es completamente gratis.

En especial la gente en Estados Unidos quiere ver programación en Español y allí la tienen, pero aparte, no solamente es para Estados Unidos, es para todos los países de habla hispana, y está súper cool. ‘Lo Más ViXto’ es ese programa con un tiempo corto, pero con mucha información en la cual Jomari y yo nos encargamos de filtrar el contenido que ustedes quieren, muchas personas no se dan cuenta, pero hay canales completamente para niños en donde pueden tener entretenidos a los chiquitines. Pero si te encantan las noticias, hay canales 24/7 de noticias. También hay canales de deportes, películas y series, que en otras plataformas tenemos que pagar, pero ViX te lo trae gratis.

Con Jomari es muy bonito trabajar y llevarle la información a la gente de una manera fácil de dirigir”.

PREGUNTA: ¿Qué mensaje le mandarías a esas niñas que has inspirado desde que ganaste Nuestra Belleza Latina? Incluso, antes de participar en el reality show porque ya eras una figura pública en tu país de origen, pero ahora has logrado inspirar a niñas de otros países a través de tu historia y esfuerzo en los medios de comunicación, y en especial con esta nueva faceta que estás empezando a trazar con Televisa y Univision

SIREY MORÁN: “Me siento muy afortunada de inspirar tanto a chicas como chicos, la verdad que recibo muchos comentarios y muchos mensajes, especialmente esos mensajes privados en los cuales me exponen algunas situaciones y me quedo sorprendida en el impacto que ha tenido mi carrera en la vida de muchas personas, eso me inspira a seguir motivándolos y como siempre digo, el que persevera alcanza. Hay que trabajar fuerte, no es fácil, todo lo que Sirey está viviendo en este momento ha sido un reto personal, han habido lágrimas, han habido momentos en los cuales hay dudas de nuestra capacidad y eso nos va a pasar a todos. Nos pasa desde que estamos en el High School o en cualquier faceta de la vida.

Yo creo que el mensaje siempre es que lo bueno cuesta. Nada va a caer del cielo, si usted tiene un sueño, debe trabajar por el, no será en su tiempo, será en el tiempo en el que usted esté preparado. A veces ni nosotros mismos conocemos cuándo es ese momento, pero ustedes saben que yo soy muy creyente y creo que en el tiempo de Dios las cosas siempre salen súper bien, pero uno tiene que cumplir su parte que es trabajar duro”.

PREGUNTA: ¿Cómo pueden disfrutar tus fanáticos del show ‘Lo Más ViXto’ a través de la plataforma de ViX?

SIREY MORÁN: “Tienen que bajar ViX, no tienen excusas, es totalmente gratis, se baja súper rápido. Pueden tenerla en cualquier dispositivo y allí se van a la parte de On Demand y van a encontrar ‘Lo Más ViXto’, van a ver una foto del sexy Jomari con Sirey. Allí van a estar cada uno de los programas, ya por allí hay algunos y seguimos trabajando en más contenido. La verdad es que cada uno de ellos son muy divertidos, también vamos a tener invitados, ya pudieron ver a algunos invitados y viene mucha más gente. Si aman a Jomari y a Sirey, la verdad es que no se lo pueden perder, y si aún no los conocen, les invitamos a que nos vean porque es un tiempo corto, pero muy productivo para ustedes”.