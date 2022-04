Francisca Lachapel celebra “ardiente” despedida de soltera: ¿Cuándo es su boda?

Francisca Lachapel celebró el pasado fin de semana por todo lo alto su despedida de soltera en un lujoso restaurante de la ciudad de Miami. La celebración de Lachapel fue una sorpresa organizada por Jomari Goyso, con quien sostiene una consolidada amistad desde hace unos años.

A través de su perfil en Instagram, Goyso compartió un video que mostraba de inicio a fin cómo fue la “explosiva” despedida de soltera de Francisca Lachapel, quien se encuentra a escasos días de celebrar su boda religiosa con Francesco Zampogna en República Dominicana.

“Francisca no tiene ni idea de lo que hoy va a pasar”, se escucha decir al estilista español en el primer fragmento del clip que compartió en la plataforma de Instagram.

Inicialmente, la presentadora de “Despierta América” se imaginaba que asistiría a una romántica cena con su esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna. Sin embargo, Jomari Goyso contó con la ayuda de Zampogna para sorprender a Francisca con una despedida de soltera rodeada de sus amistades más cercanas.

Tras alistarse en un período de tiempo de diez minutos, Francisca Lachapel estaba más que lista para “la sorpresa” que le tenía preparada Goyso. Con una venda atada a sus ojos, la estrella dominicana llegó al restaurante en donde se celebraría su despedida de soltera, esto sin imaginarse que una mesa con grandes amistades la esperaba para regalarle una de las noches más divertidas previa a su gran boda eclesiástica con Francesco Zampogna.

Entre las personalidades que asistieron a la despedida de soltera de Lachapel se encontraban la periodista peruana Pamela Silva y la presentadora de televisión venezolana Jessica Rodríguez.

Los regalos no pudieron faltar en la despedida de soltera de Francisca Lachapel: Desde lencería muy sexy para su luna de miel hasta postres alusivos a una “salchicha italiana”, esto para referirse a las raíces italianas de Francesco Zampogna, esposo de la presentadora de televisión.

Uno de los momentos más divertidos de la velada fue cuando Lachapel fue sorprendida por un trabajador del restaurante que la sedujo con un baile al mejor estilo de un club de bailarines exóticos.

Los comentarios en la red social de Instagram no se hicieron esperar por la despedida de soltera de Goyso a su gran amiga Francisca Lachapel: “Qué lindo ser humano que eres, antes me caías pesado, pero entre más te sigo en tus redes he ido descubriendo lo lindo que eres. Deseara que todos los amigos fueran como tú”, “Eres lo máximo”, “Mejor amigo no puede tener”, “Necesito un amigo como tú”, “Qué bella sorpresa, se nota que la amas mucho”.

Si bien es cierto que Francisca Lachapel ha mantenido bajo completo hermetismo la fecha de su boda religiosa con Francesco Zampogna. A través de las recientes transmisiones del show “Despierta América” de Univision, sus colegas han declarado que ya inició el conteo regresivo para la ceremonia que se efectuará en República Dominicana, país de origen de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015.

Lachapel y Zampogna celebraron su boda civil en el mes de diciembre de 2019 en Naples, Florida. En ese momento, la pareja contó exclusivamente con la presencia de sus familiares.