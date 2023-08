Josh Seiter está vivo y aclara por qué lo daban por muerto [VIDEO]

A raíz de los informes de que la ex estrella de “The Bachelorette” Josh Seiter había muerto, la estrella del reality show recurrió a las redes sociales para demostrar que la noticia no era cierta.

El 28 de agosto, apareció una publicación en la página de Instagram de Seiter, que desde entonces ha sido eliminada, que indicaba que fue escrita por su familia. “Con gran pesar compartimos la trágica noticia del inesperado fallecimiento de Joshua”, comenzaba la publicación. La declaración también hizo referencia a los desafíos de salud mental que había enfrentado Seiter e instó a otras personas en crisis a buscar ayuda.

Según la nueva publicación de Seiter en Instagram, nada en esa publicación anterior era cierta.

Esto es lo que necesita saber:

Josh Seiter hizo un vídeo explicando la situación

Aproximadamente 20 horas después de que la publicación inicial se publicara en la página de Instagram de Seiter, siguió con un video en su página de Instagram desacreditando la afirmación de que había muerto. “Hola chicos, como pueden ver, estoy vivo y bien”, dijo Seiter al comenzar su video.

“Mi cuenta fue pirateada, durante las últimas 24 horas he estado tratando desesperadamente de acceder a ella, alguien estaba gastando una broma cruel y burlándose de mi enfermedad mental y de las luchas que he pasado con la depresión y los intentos de suicidio”, dijo el primero. Bachelorette”, detalló el concursante.

Seiter continuó: “Lamento el dolor que causaron cuando hicieron esa publicación. Acabo de regresar a mi cuenta, haré todo lo que pueda con mi equipo para tratar de identificar quién está detrás de esto. Nuevamente, me disculpo por la confusión y los actualizaré cuando lleguen más datos”.

La acusación de Seiter provocó una variedad de respuestas de la comunidad Bachelor

Seiter mantuvo los comentarios desactivados de su nueva publicación de Instagram, aunque varios fanáticos de “Bachelorette” acudieron a una de sus publicaciones fijadas para comentar sobre este nuevo desarrollo.

“Bueno, me alegro de que estés bien, Josh, de verdad que lo estoy. La enfermedad mental es algo horrible, sin duda. ¿Qué piensa tu familia de todo esto? ¿Por qué hicieron ayer un COMUNICADO OFICIAL? Qué cosa tan horrible para ellos”, comentó un seguidor.

“Oh, vaya, estoy TAN FELIZ POR TI, que casi me muero”, declaró otro.

Sin embargo, no todos estaban convencidos de que la afirmación de Seiter de haber sido pirateado fuera cierta. Curiosamente, antes de que la ex estrella de “Bachelorette” publicara su video, hubo varios comentarios en las redes sociales y en Reddit que indicaban que Seiter no había muerto. Una vez que publicó su video alegando que había sido pirateado, aparecieron numerosos hilos en el subreddit “The Bachelor” sobre todo esto.

“Esto es lo mismo que la situación de Lil Tay en mi opinión: si REALMENTE fueras pirateado, acudirías a los medios de comunicación de inmediato (TMZ informó su muerte), o a la cuenta de Instagram de otra persona para decirles a todos que no estás muerto jajaja. De lo contrario, es para llamar la atención, lo siento”, sugirió un Redditor.

Alguien más preguntó: “¿Se inspiró en Lil Tay?”

“¿Por qué esperar tanto para anunciar? Esta nueva tendencia es repugnante”, añadió otro.

“¿Hackearon todas tus redes sociales? ¿No pudiste iniciar sesión en otro lugar? ¿Llamar a los medios de comunicación? – súper extraño. Considere la posibilidad de conseguir un nuevo equipo”, criticó alguien en su página de Instagram.

