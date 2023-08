Muere Josh Seiter, concursante de ‘The Bachelorette’, a los 36 años

Josh Seiter, ex pretendiente de “The Bachelorette”, murió a los 36 años, según su familia.

Su familia anunció la muerte de Seiter en una publicación del 28 de agosto en su página de Instagram, escribiendo: “Con gran pesar compartimos la trágica noticia del inesperado fallecimiento de Joshua”. Detalles como la fecha, el lugar y la causa de la muerte no se mencionaron en la publicación. El mensaje incluía información sobre el 988 SMS Lifeline para cualquiera que esté atravesando una crisis de salud mental.

Seiter, un concursante de la temporada 11 del programa, había sido abierto sobre sus problemas de salud mental, según múltiples informes. El jueves 24 de agosto publicó: “Sobrevivir a la depresión y la ansiedad un día a la vez con una sonrisa”.

La familia agregó: “Como pueden atestiguar todos los que lo conocieron, Joshua era una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más oscuro. Su voz intrépida y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas en sus momentos más oscuros a sentirse un poco menos solas”.

El comunicado de la familia señaló que encontraron “consuelo al saber que finalmente está en paz”.

La historia de Josh Seiter en ‘The Bachelorette’

Seiter fue eliminado durante la primera semana de la temporada 11, que se emitió en el verano de 2015. Fue uno de los cinco concursantes de la temporada 11 a los que se mostró un vídeo introductorio durante el estreno.

En el momento del rodaje, Seiter tenía 27 años y acababa de terminar la facultad de derecho. Con sede en Chicago, Seiter explicó que se había centrado en el trabajo de defensa penal y estaba estudiando para el examen de la abogacía.

Mientras esperaba aprobar el examen de la abogacía, Seiter compartió que había encontrado “el mejor trabajo del mundo” para mantener sus cuentas pagadas. Trabajó como bailarín exótico y dijo que lo que hacía le proporcionaba “una de las mejores sensaciones que jamás haya sentido”.

La llegada de Seiter a “The Bachelorette” incluyó una introducción picante, pero nunca recibió una rosa. Fue uno de los primeros seis hombres eliminados durante su temporada.

Josh Seiter luchó con su salud mental

Seiter nunca apareció en “Bachelor in Paradise” ni se mantuvo particularmente destacado en Bachelor Nation después de su eliminación de “Bachelorette”. Sin embargo, permaneció conectado con los reality shows hasta cierto punto, saliendo con varios concursantes de otros programas.

Como Yahoo! Entretenimiento detallado, Seiter salió con la estrella de “90 Day Fiance: Before the 90 Days”, Yolanda Leak, durante algún tiempo, así como con Karine Staehle de la franquicia “90 Day”. Hubo romances con las estrellas de “Love After Lockup”, Lizzie Kommes y Glorietta Besos, e incluso contactó a la estrella de “Sister Wives”, Christine Brown, después de su separación de Kody Brown.

Out notó que Seiter se había declarado pansexual y luego compartió que se consideraba bisexual. Si bien la ex estrella de “Bachelorette” recibió bastante atención por su vida amorosa, también fue abierto sobre sus problemas de salud mental.

En julio de 2021, Seiter publicó una foto en su página de Instagram y reveló: “Soy un sobreviviente de un intento de suicidio. Lucho contra el TOC, la depresión bipolar y el TAG, pero me niego a rendirme”. El 24 de agosto publicó una selfie en Instagram mostrándolo sonriendo. Su pie de foto decía: “Sobrevivir a la depresión y la ansiedad un día a la vez con una sonrisa”.

En enero de 2022, otro pretendiente de la temporada 11 murió después de luchar contra problemas de salud mental. Peopl compartió que Clint Arlis se suicidó en la casa de sus padres, donde había estado viviendo recientemente.

Los fanáticos de Bachelor Nation discutieron el fallecimiento de Seiter en el subreddit “The Bachelor”, y muchos también mencionaron el fallecimiento de Arlis.

“Las personas que aparecen en el programa son humanas y pasan por experiencias humanas. Hemos observado que la salud mental sigue siendo una lucha para los concursantes. No es el primero que pierden por suicidio”, señaló un Redditor.

“La depresión es una bestia, al igual que la ansiedad. Nuestro más sentido pésame para sus seres queridos”, añadió otro.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, marque 988 para comunicarse con la línea gratuita Suicide & Crisis Lifeline. Está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana (marque al 888-628-9454 para obtener asistencia en español). También puede hablar con un consejero de crisis capacitado en cualquier momento enviando un mensaje de texto con HOME al 741741 para comunicarse con la Línea de texto de crisis.

