Ana Parra se salvó de ser eliminada en “Los 50” [VIDEO]

La participación de Ana Parra, la única colombiana que queda con vida en el reality show “Los 50” de Telemundo, estaba pendiendo de un hilo en la última capítulo, del lunes 28 de agosto de 2023, debido a que la ex participante de Exatlón Estados Unidos, quedara sentenciada y su lugar en la hacienda estuviera en las manos de sus comapañeros.

En total seis participantes quedaron sentenciados entre ellos, la modelo e Ingeniera Civil, a quien le tocó literal, pelearse su cupo y luchar en el último reto de salvación, ya que ella misma sabia que no contaba con los votos suficientes para permanecer en la disputa por los $350,000 mil dólares.

Ana Parra se salva de ser eliminada

No es la primera vez en todo el reality show que Ana Parra saca toda su potencia para ganarle al León y demostrarle a sus compañeros que es una ficha importante al interior del grupo para seguir sumando dinero en el acumulado total.

Aunque Ana recibió el chaleco de sentencia, ella misma sabía que su asegurar su puesto en la hacienda dependía solo ella, y que no era para nada de su agrado, crear alianzas o pedir votos a sus compañeros, para que la salvaran.

Por esto, tenía solo una oportunidad, el reta final de salvación, el cual consistió en embocar una bola de hierro al interior de una canasta, pero llevándola dirigida por medio de una estructura de tres palos. Por lo cual, la estabilidad puntería era demasiado importante.

En la primera ronda, Ana le ganó a Lorenzo y Suavecito y pasó a la ronda final, en la cual se enfrentó ante Jose.

Con mucha destreza, puntería y estabilidad, Ana Parra logró embocar las cuatro esferas y ganó el retó de salvación, sintiéndose totalmente plena y satisfecha de lograr esta hazaña, ya que ella sabía que iba a salir eliminada, al igual que todo el combo “mor” de colombianos y su amiga, Karely López.

Luego de esto, los demás participantes estaban ansiosos por conocer al jugador que se había salvado y ante las cámaras, no todos querían que Ana se salvara, pues estaba en la mira de muchos.

La colombiana, como toda una diosa, vistiendo un vestido largo de lentejuelas, cabello largo y liso, ingresó por la puerta grande de la mano del conejo, luciendo deslumbrante, ante los aplausos de los demás participantes. Es más, la mexicana Manelyk, dijo que vio entrar “a una virgen”.

“Estoy agradecida y en shock porque todavía no me ha caído el 20 de que gane y no voy a estar en manos de nadie. Que voy a entrar por esa puerta grande, y voy a decir, lo hice por mi, por mis propios meritos”, sentenció la jugadora Ana.

Finalmente, los sentenciados fueron Isa Castro, Suavecito, Macky Arenas, Julio Ron, Lorenzo Méndez y José Ramos.

