Ana Bárbara es demandada por su hermano ¿Por qué?

De nuevo la cantante de origen mexicana Ana Bárbara, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer la noticia de que su hermano, José Francisco Ugalde Motta, ha iniciado un proceso legal en contra de la compositora, la cual llegará hasta los tribunales mexicanos, según confirmó el abogado del demandante, reportó el medio Univision.

Pero, ¿Por qué Francisco Ugalde está demandando a su hermana? Pues de acuerdo con varios medios de comunicación, Pancho Ugalde, ha decidido demandar a Altagracia Ugalde Motta, nombre real de la artista, ya que reclama que él es coautor de las letras de algunos de sus éxitos musicales conocidos como ‘Y Lo Busqué’, ‘Niña Mimada’, ‘En Realidad’, ‘Dime’ y hasta ‘Fruta Prohibida’, entre otras, asegura Telemundo.

“Ellos como hermanos conjuntamente escribieron y realizaron estas canciones para lo cual contamos con todos los elementos probatorios suficientes. Se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República por algunos delitos que, consideramos, se han cometido en perjuicio de él”, afirmó Porfirio Ramírez Mendoza, el abogado de Francisco Ugalde, al programa de televisión “De primera mano”, citado por People en Español.

De igual manera, de acuerdo con Listin Diario, el denunciante aduce que la compositora Ana Bárbara, de 52 años de edad, lo sustituyó como autor sin su autorización y ha estado beneficiándose económicamente de ello.

Cabe añadir que la demanda fue interpuesta en el país de México en contra de Altagracia Ugalde Motta, y la empresa Ana Bárbara Producciones S.A. de C.V., informó People.

Sobre esta polémica, Antero Ugalde, padre de ambos cantantes, aseguró a TVyNovelas que “Pancho me comentó hace como tres meses que iba a demandar a Ana Bárbara, yo le dije que lo pensara bien, que platicaran y me dijo que no tenía caso y que ella no quería hablar con él”, y añadió que “Pancho me dijo que es porque supuestamente hay algunas canciones que compusieron entre los dos y Ana Bárbara se olvidó de él, yo qué puedo opinar, ya están grandes los dos, pero no me gusta la cosa”.

Asimismo, Listin Diario, aseguró que en los archivos de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el nombre de Ana Bárbara figura como autora de 60 canciones.

‘Fruta prohibida’ es la canción de la discordia

Esta no es la primera vez que Ana Bárbara se ve envuelta es un tipo de polémica como esta, pues José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastian y expareja de Ana Bárbara, ha dicho en varias oportunidades que él compuso “Fruta prohibida”, ante lo cual, Pancho Ugalde, ha reiterado que tiene todas las pruebas para demostrar que él escribió esta obra junto a su hermana.

“Originalmente la obra Fruta prohibida fue reclamada mediáticamente por José Manuel Figueroa (hijo de Joan Sebastian), sin embargo, Francisco Ugalde cuenta con los datos de prueba suficientes que acreditarán que el coautor de las obras lo es precisamente el hermanos de Ana Bárbara”, dice InfoBae.

Finalmente, cabe aclarar que ante esta información, a día de hoy la cantante Ana Bárbara no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

