Muere Jimmy Buffett: ¿Quién es su esposa Jane Slagsvol?

El famoso cantante Jimmy Buffett estaba casado con su segunda esposa, Jane Slagsvol, en el momento de su muerte.

Buffett, de 76 años, que murió de cáncer de piel el 1 de septiembre de 2023, según TMZ, estuvo casado anteriormente con Margie Washicheck de 1969 a 1971, según Today.

Se casó con Slagsvol en 1977, el mismo año en que lanzó su éxito “Margaritaville”, y permaneció casado con ella hasta su muerte, informó Today. La pareja tuvo tres hijos juntos.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jimmy Buffett murió rodeado de su familia

Un comunicado en el sitio web de Buffett reveló que “falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros”.

“Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo extrañarán sin medida”, continúa el comunicado.

Según Today, Buffett y su esposa tuvieron tres hijos. El comunicado de la familia no especificó la causa de la muerte, pero TMZ informó que le diagnosticaron cáncer de piel hace cuatro años y progresó a linfoma.

La hija de la pareja, Savannah Jane Buffett, tiene un sitio web. “Nacida el 1 de junio de 1979 en Aspen, Colorado, Savannah Jane Buffett tenía un pasaporte antes de poder caminar y viajó por el mundo con sus padres, uno de los cuales es el legendario cantante y compositor Jimmy Buffett”, dice, y agrega que tiene Trabajó en consultoría musical, radiodifusión y como autor.

Buffett y Slagsvol también comparten a su hija Sarah Delaney, nacida en 1992, según The Sun.

Su hija Sarah Delaney Buffett compartió una foto de toda la familia en Instagram y escribió sobre su padre: “¡Feliz Navidad y feliz cumpleaños al chico de rosa y floral!”

2. Jimmy Buffett vio a su futura esposa en Key West, “con un vestido rosa largo y ajustado”

Según Time Magazine, Buffett vio por primera vez a Slagsvol en Key West.

Ella era una estudiante universitaria en vacaciones de primavera de la Universidad de Carolina del Sur y él estaba cantando en un bar local cuando la vio, informó Time, “llevando un vestido rosa largo y ajustado que me causó una impresión duradera”.

Según Time, se mudaron juntos y Slagsvol no regresó a la universidad. En 1977, se casaron en Aspen con los “Eagles” como anillo de bodas.

En su biografía, Buffett habló de cómo su esposa cambió el aspecto de la banda de “grungy” a ropa profesional, según The Sun.

3. Jimmy Buffett huyó de Tennessee y de su “mal primer matrimonio”

Según la revista Time, en 1971, Buffett “huyó de Tennessee y de un mal primer matrimonio y terminó al final del camino en Key West”.

“En aquel entonces me lo estaba pasando muy bien siendo yo”, dijo Buffett a la revista. “Yo era como una flor en flor”.

Según el Sun, la primera esposa de Buffett, Margie Washicheck, fue una reina de belleza de Alabama.

4. Jimmy Buffett compartió la letra de una canción con una foto de su esposa en Instagram

Buffett a veces escribía sobre su amor por Slagsvold en Instagram. Compartió una foto de ella cuando era joven y la letra:

“I’ll just keep on moving

When the forecast calls for rain

You just keep on being

The lady I can’t explain.”

En 2021, Buffett compartió una foto con Jane Slagsvol en Instagram y escribió: “Contigo caminaría a cualquier parte #44años”.

5. Jane Slagsvol dejó a Jimmy Buffett por un tiempo, pero se reconciliaron en 1991

Según la entrevista de Time, Slagsvol dejó Buffett por un tiempo y volvió a estar sobrio, pero volvieron a estar juntos en 1991 y permanecieron juntos hasta su muerte.

“Había estado con Jimmy desde que era niño, en los momentos más locos, y no tenía ni idea de quién era. Así que me fui. Me puse sobria”, dijo, según Time.

