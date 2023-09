Muere Jimmy Buffett: ¿Cuántos hijos tenía el cantautor?

El famoso cantante Jimmy Buffett dejó tres hijos con su segunda esposa, Jane Slagsvol.

Los hijos de Jimmy Buffett son Cameron Marley Buffett, Savannah Buffett y Delaney Buffett.

Buffett, de 76 años, falleció a causa de una enfermedad no especificada el 1 de septiembre de 2023. Tenía dos hijas y un hijo con Slagsvol, con quien estaba casado desde 1977.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jimmy Buffett estaba rodeado de su familia, amigos y perros cuando falleció

Al final, Buffett estuvo rodeado de su familia cuando murió. Un comunicado en el sitio web de Buffett reveló que “falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros”.

“Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo extrañarán sin medida”, continúa el comunicado.

El comunicado de la familia no especificó la causa de la muerte, pero TMZ informó que había estado en cuidados paliativos.

2. La hija de Buffett, Savannah Jane Buffett, ha trabajado en la industria musical

La hija de la pareja, Savannah Jane Buffett, tiene un sitio web. “Nacida el 1 de junio de 1979 en Aspen, Colorado, Savannah Jane Buffett tenía un pasaporte antes de poder caminar y viajó por el mundo con sus padres, uno de los cuales es el legendario cantante y compositor Jimmy Buffett”, dice, y agrega que tiene Trabajó en consultoría musical, radiodifusión y como autor.

La biografía del sitio web continúa: “Acostumbrándose rápidamente al estilo de vida dinámico, Savannah pasó su infancia moviéndose, viviendo en Nueva York, Nashville, Malibú, Aspen, St. Barths y muchos autobuses turísticos, con una pasión por los viajes emergente. eso ha permanecido con ella hasta el día de hoy”.

Dice que escribió libros para niños y luego trabajó en la escena musical de Los Ángeles, donde pasó tiempo “como DJ y promocionando fiestas con un ambiente relajado”. También ha tenido un programa de radio y una marca de ropa, según su sitio web.

Savannah Jane Buffett está en Instagram.

3. Jimmy Buffett también tiene una hija llamada Sarah Delaney Buffett, que es productora y directora.

Buffett y Slagsvol también comparten a su hija Sarah Delaney, nacida en 1992, según The Sun.

Sarah Delaney Buffett también está en Instagram.

Su hija Sarah Delaney Buffett compartió una foto de toda la familia en Instagram y escribió sobre su padre: “¡Feliz Navidad y feliz cumpleaños al chico de rosa y floral!”

“Delaney Buffett nació el 1 de abril de 1992 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Es productora y directora, conocida por The Spring (2017), City of Angles (2016) y Up the Stairs (2018)”, dice su perfil de IMDb.

4. Jimmy Buffett y su esposa tienen un hijo Cameron Marley Buffett

Según The Sun, el hijo adoptivo de los Buffett, Cameron Marley.

Compartió una foto que lo muestra con Jimmy Buffett y otra persona en Instagram y escribió: “Kygo. Un tipo tan genial”.

5. Jimmy Buffett conoció a su esposa en la década de 1970 en Key West

Según Time Magazine, Buffett vio por primera vez a Slagsvol en Key West.

Ella era una estudiante universitaria en vacaciones de primavera de la Universidad de Carolina del Sur; él estaba ganando seguidores en un bar local y ella “llevaba un vestido rosa largo y ajustado que me causó una impresión duradera”, informó Time.

Según Time, se mudaron juntos y Slagsvol no regresó a la universidad. Se casaron en 1977 cuando él saltó a la fama con “Margaritaville”, pero se separaron durante varios años antes de reunirse en 1991, según Time.

En 2021, Buffett compartió una foto con Jane Slagsvol en Instagram y escribió: “Contigo caminaría a cualquier parte #44años”.

Su primera esposa fue Margie Washicheck, una “reina de belleza atrevida”, según Daily Mail.

