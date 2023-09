Muere a los 76 años el cantautor Jimmy Buffett

El famoso cantante de “Margaritaville” Jimmy Buffett murió a la edad de 76 años de cáncer de piel, informa TMZ.

Su familia no reveló la causa de su muerte, pero el sitio de entretenimiento informó que a Buffett “le diagnosticaron cáncer de piel hace 4 años que se convirtió en linfoma, y nos dijeron que esa fue la causa de la muerte”.

“Jimmy falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros”, confirmó un comunicado publicado en el sitio web oficial de Buffett la noche del 1 de septiembre de 2023. “Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo extrañarán sin medida”.

Aunque más famoso por “Margaritaville”, Buffett también tuvo éxitos como “Come Monday”, “Cheeseburger in Paradise”, “Volcano” y “A Pirate Looks at Forty”.

Jimmy Buffett había estado en cuidados paliativos después de su diagnóstico de cáncer de piel, según los informes

Un amigo cercano le dijo a TMZ: “Vivió su vida bajo el sol, literal y figurativamente”.

Según Associated Press, aunque el equipo de Buffett no ha revelado la causa específica de su muerte, Buffett reprogramó conciertos en mayo debido a una “enfermedad” y había revelado en las redes sociales que estaba hospitalizado, sin dar detalles.

Según TMZ, la enfermedad de Buffett no fue repentina y había estado recibiendo cuidados paliativos antes de su muerte.

En mayo, escribió en las redes sociales, según CNN: “Tuve que pasar por Boston para un chequeo, pero terminé de regreso en el hospital para abordar algunos problemas que necesitaban atención inmediata”.

Jimmy Buffett, que nació en Mississippi pero creció en una ciudad portuaria de Alabama, se inspiró en las historias de barcos de vapor de su abuelo

Según su sitio web, Buffett “nació el día de Navidad de 1946 en Pascagoula, Mississippi y se crió en la ciudad portuaria de Mobile, Alabama”.

Su abuelo, James Delaney Buffett, “era capitán de un barco de vapor y su padre, J.D., viajó a India y África con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de establecerse en Mobile”, dice el sitio web.

“Para el joven Jimmy, el Golfo de México era la puerta a un mundo de aventuras donde los personajes de los que había oído hablar en las historias de su abuelo esperaban ser descubiertos. Los cantos de sirena de puertos exóticos contrastaban con sus días de estudiante de escuela parroquial y monaguillo, y sólo hizo falta una guitarra para desviarlo de la vida que sus padres habían imaginado para él”, se lee.

“Cuando Jimmy vio cómo un hermano de fraternidad en la universidad con una guitarra atraía la atención de las chicas, rápidamente aprendió algunos acordes básicos y comenzó a tocar él mismo. De repente, el mundo de Jimmy se abrió: mientras todavía asistía a clases, rápidamente formó su primera banda y pasó de tocar en la calle en Nueva Orleans a tocar 6 noches a la semana en los clubes de Bourbon Street”, dice el sitio web.

Jimmy Buffett deja atrás a su esposa, Jane Slagsvol

Buffett estaba casado con su esposa Jane Slagsvol. Según Today, también deja atrás a tres hijos.

La vio en un bar en Key West cuando era estudiante universitaria, según Today, citándolo diciendo que Slagsvol llevaba un “vestido largo rosa que me causó una impresión duradera”.

Ella fue su segunda esposa.

